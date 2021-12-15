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Номер извещения
ГП112669
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дизельного топлива для нужд ООО «ФракДжет-Строй»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 13:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
413111, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельс, проспект Ф. Энгельса, 207
Почтовый адрес
413111, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельс, проспект Ф. Энгельса, 207
Контактный телефон
+7 927 168-56-19
Факс
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Адрес электронной почты
y.marochkina@fj-volga.com
Ф.И.О. контактного лица
Марочкина Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Энгельс
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дизельного топлива для нужд ООО «ФракДжет-Строй»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 13:00 GMT +315.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112669Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива для нужд ООО «ФракДжет-Строй»Энгельс
Подведение итогов не позднее
20.12.2021 13:0020.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112669Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива для нужд ООО «ФракДжет-Строй»Энгельс
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизельного топлива для нужд ООО «ФракДжет-Строй»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Информационной картой и приложениями к ней, в том числе Проектом договора и Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Информационной картой и приложениями к ней, в том числе Проектом договора и Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФРАКДЖЕТ-СТРОЙ
Все закупки и тендеры ФРАКДЖЕТ-СТРОЙ
Адрес местонахождения
109369, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕРЕРВА, Д. 52, СТР. 1, ОФИС 8
413111, Саратовская область, г. Энгельс, ОПС № 11, А/Я 122
19.20.21.330
19.20.21.320
19.20.21.310
19.20.21.300
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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