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    Главная / Торги / Поставка дизельного топлива для нужд ООО «ФракДжет-Строй»

    Поставка дизельного топлива для нужд ООО «ФракДжет-Строй»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112669Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива для нужд ООО «ФракДжет-Строй»ЭнгельсПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112669

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка дизельного топлива для нужд ООО «ФракДжет-Строй»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 13:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Информационная_карта.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА
    Все закупки и тендеры ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА

    Юридический адрес

    413111, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельс, проспект Ф. Энгельса, 207

    Почтовый адрес

    413111, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельс, проспект Ф. Энгельса, 207

    Контактный телефон

    +7 927 168-56-19

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    y.marochkina@fj-volga.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Марочкина Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Энгельс

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дизельного топлива для нужд ООО «ФракДжет-Строй»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 13:00 GMT +315.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112669Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива для нужд ООО «ФракДжет-Строй»Энгельс

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 13:0020.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112669Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива для нужд ООО «ФракДжет-Строй»Энгельс

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112669Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива для нужд ООО «ФракДжет-Строй»Энгельс

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дизельного топлива для нужд ООО «ФракДжет-Строй»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Информационной картой и приложениями к ней, в том числе Проектом договора и Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Информационной картой и приложениями к ней, в том числе Проектом договора и Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Информационной картой и приложениями к ней, в том числе Проектом договора и Техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФРАКДЖЕТ-СТРОЙ
    Все закупки и тендеры ФРАКДЖЕТ-СТРОЙ

    Адрес местонахождения

    109369, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕРЕРВА, Д. 52, СТР. 1, ОФИС 8

    413111, Саратовская область, г. Энгельс, ОПС № 11, А/Я 122

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.330

    Топливо дизельное арктическое

    19.20.21.320

    Топливо дизельное зимнее

    19.20.21.310

    Топливо дизельное летнее

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "дизельное топливо зимнее"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "дизельное топливо летнее"

    Кол-во:

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    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    1
    Регион:
    Москва
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