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    Главная / Торги / Услуги информационные по сопровождению справочной правовой системы Консультант Плюс

    Услуги информационные по сопровождению справочной правовой системы Консультант Плюс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 08:5923.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110907088Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению системы Консультант плюсОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110907088

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    90-21

    Наименование закупки

    Услуги информационные по сопровождению справочной правовой системы Консультант Плюс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 13:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    итоговый_протокол_90_21_на_сайт.rtf

    итоговый_протокол_90_21_на_сайт.rtf

    Часть_3_Проект_договора.doc

    Уведомление_о_внесении_изменений_90_21.docx

    Документация___90_21_изм.doc

    Извещение_90_21_изм.docx

    Часть_4_Расчет_цены.docx

    Часть_2_Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,

    Почтовый адрес

    omts@omskoblgaz.ru

    Контактный телефон

    +381 22 081 487 доб. 100

    Факс

    +7 3812 27-66-08

    Адрес электронной почты

    krymskaya@omskoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крымская Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сопровождению системы Консультант плюс

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 08:59 GMT +323.12.2021 08:5923.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110907088Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению системы Консультант плюсОмск

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 09:0023.12.2021 09:0023.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110907088Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению системы Консультант плюсОмск

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 14:3027.12.2021 14:3027.12.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110907088Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению системы Консультант плюсОмск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 14:3027.12.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110907088Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению системы Консультант плюсОмск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сопровождению системы Консультант плюс

    Начальная цена

    427 528,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,

    omts@omskoblgaz.ru

    Классификатор ОКПД2

    63.11

    Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1131652/name/61dff3f5ac5173.40242913

    13.01.2022

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123383/name/61c99f5cd44418.57352591

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

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