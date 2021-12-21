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    Главная / Торги / 318/02.12.21/ППЖТ/КО/Э Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (воздух рабочей зоны)

    318/02.12.21/ППЖТ/КО/Э Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (воздух рабочей зоны)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 15:3021.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112667Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (воздух рабочей зоны)СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112667

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    318/02.12.21/ППЖТ/КО/Э

    Наименование закупки

    318/02.12.21/ППЖТ/КО/Э Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (воздух рабочей зоны)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    06.12.2021 13:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения_1.pdf

    Документация_о_закупке_КО_ДЗО__РиУ_эл._ф_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (воздух рабочей зоны)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 15:30 GMT +321.12.2021 15:3021.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112667Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (воздух рабочей зоны)Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 06:0022.12.2021 06:0022.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112667Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (воздух рабочей зоны)Салават

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2022 15:0028.02.2022 15:0028.02.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112667Подведение итогов не позднее Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (воздух рабочей зоны)Салават

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.02.202228.02.2022 15:0028.02.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112667Подведение итогов не позднее Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (воздух рабочей зоны)Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (воздух рабочей зоны)

    Начальная цена

    95 454,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (воздух рабочей зоны)"

    Кол-во:

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