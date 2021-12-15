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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110907038
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников (Для группы «Рабочие и служащие)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 13:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
248001, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Суворова, 8
Почтовый адрес
248001, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Суворова, 8
Контактный телефон
+7 4842 70-18-54
Факс
+7 4842 70-18-52
Адрес электронной почты
eep@ksk.kaluga.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенова Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Калуга
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 08:00 GMT +315.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110907038Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудниковКалуга
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 08:0015.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110907038Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудниковКалуга
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110907038Подведение итогов не позднее Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудниковКалуга
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников
Начальная цена
2 570 830,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
Все закупки и тендеры ПАО КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
Адрес местонахождения
248001, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Суворова, 8
65.12.41.000
65.12.2
Документация лота
Кол-во:
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