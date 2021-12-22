Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка электрооборудования для производства ремонтных работ

    Поставка электрооборудования для производства ремонтных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 11:0022.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112668Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования для производства ремонтных работг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112668

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    624/ДХО-21

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования для производства ремонтных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    06.12.2021 13:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3.Проект_договора.docx

    4.Форма_4.xls

    2.Техническое_задание.docx

    1.Документация_624_ДХО_21_2.doc

    протокол__655_2_2021_ДХО_от_28.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 695-21-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любимов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрооборудования для производства ремонтных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 11:00 GMT +322.12.2021 11:0022.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112668Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования для производства ремонтных работг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112668Дата и время вскрытия заявок Поставка электрооборудования для производства ремонтных работг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 10:0028.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112668Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования для производства ремонтных работг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования для производства ремонтных работ

    Начальная цена

    112 717,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    27.12.1

    Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1124255/name/61cacdbac6a740.98668998

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка электрооборудования для производства ремонтных работ"

    Кол-во: 1.00

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ
    Попозиционная № АП014536
    Печь сушильная для Рудника Валунистый
    Печь сушильная для Рудника Валунистый
    595079
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Чукотский автономный округ
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП202138
    Поставка траверс, консольных, козловых кранов и инструмент для монтажа тали с тележкой.
    Поставка траверс, консольных, козловых кранов и инструмент для монтажа тали с тележкой.
    595074
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО КОРПОРАЦИЯ СПУ-ЦКБ ТМ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211090901
    Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию транспортного средства
    Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию транспортного средства
    595039
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 23:59(GMT+03:00)
    1 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211090936
    Поставка трубы стальной
    Поставка трубы стальной
    595070
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    7 116 160
    Лоты:
    1
    Регион:
    Северная Осетия - Алания республика
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП202137
    Выполнение внутрискважинных работ с применением комплекса гибкой насосно-компрессорной трубы (ГНКТ) на скважинах №402 и №297ПО Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения
    Выполнение внутрискважинных работ с применением комплекса гибкой насосно-компрессорной трубы...
    595072
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Запрос предложений № 32211090943
    Оказание услуг обслуживанию опасных производственных объектов профессиональным аварийно-спасательным формированием
    Оказание услуг обслуживанию опасных производственных объектов профессиональным...
    595076
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    381 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО КОРПОРАЦИЯ СПУ-ЦКБ ТМ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211090896
    Выполнение работ по ремонту автомобиля заказчика в соответствии с перечнем выполняемых работ и перечнем запасных частей
    Выполнение работ по ремонту автомобиля заказчика в соответствии с перечнем выполняемых работ и...
    595050
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 23:59(GMT+03:00)
    468 635
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ
    Конкурентный отбор № АП014535
    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по изготовлению сувенирной и полиграфической продукции для нужд АО «Газпромнефть-ННГ» в 2022-2024 гг.
    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по изготовлению сувенирной и...
    595077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить