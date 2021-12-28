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    Главная / Торги / Проведение работ по изоляции притока пластовых вод в скважинах на 2022 год

    Проведение работ по изоляции притока пластовых вод в скважинах на 2022 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2021 15:0028.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112671Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по изоляции притока пластовых вод в скважинах на 2022 годСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112671

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение работ по изоляции притока пластовых вод в скважинах на 2022 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 13:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1_Договор_на_на_проведение_работ_по_изоляции_притока_пластовых_вод_в_скважинах.doc

    1_ТЗ_РИР_на_скважинах_ООО_ЛукБелОйл_2022.pdf

    Документы_от_контрагента.doc

    прил_3___инструкция_претендента.docx

    прил_3а___заявка_на_участие_в_тендере.doc

    прил_3б___квалификационная_анкета_претендента.xls

    прил_3в___форма__доверенности.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ
    Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Почтовый адрес

    410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42

    Контактный телефон

    +7 8452 68-15-92

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппенко Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение работ по изоляции притока пластовых вод в скважинах на 2022 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2021 15:00 GMT +328.12.2021 15:0028.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112671Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по изоляции притока пластовых вод в скважинах на 2022 годСаратов

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2021 15:0028.12.2021 15:0028.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112671Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по изоляции притока пластовых вод в скважинах на 2022 годСаратов

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2022 15:0020.01.2022 15:0020.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112671Подведение итогов не позднее Проведение работ по изоляции притока пластовых вод в скважинах на 2022 годСаратов

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    20.01.202220.01.2022 15:0020.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112671Подведение итогов не позднее Проведение работ по изоляции притока пластовых вод в скважинах на 2022 годСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по изоляции притока пластовых вод в скважинах на 2022 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Месторождения расположены на территории Ровенского и Энгельсского районов Саратовской области (рисунок 1.1). Ближайшая железнодорожная станция – Безымянная, находится в 25 км севернее месторождения на линии Саратов-Астрахань. Ближайшие наиболее крупные населенные пункты – город Красный Кут и поселки городского типа – Ровное, Пушкино. Площадь покрыта достаточно густой сетью грунтовых и шоссейных дорог. Вдоль западной границы площади проходит автомагистраль Энгельс - Ровное. Климат территории работ резко континентальный – лето жаркое с температурой до +40°С, зима морозная - до -30°С. Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 6,5°С. Общее среднегодовое количество осадков составляет 20-40 см. Направление ветров преимущественно северо-западное, приходится в основном на февраль и март и юго-восточное - на июль-август. Среднегодовая скорость ветра 15 м/сек. Геолого-физическая характеристика одного из нефтяных месторождений приводится на примере одного из нефтяных месторождений- основного объекта планируемых работ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчёт за выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ и предоставления Исполнителем оригинала счета-фактуры и счета на оплату.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛУКБЕЛОЙЛ
    Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ

    Адрес местонахождения

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42

    Классификатор ОКПД2

    09.1

    Услуги по добычи нефти и природного газа

    Классификатор ОКВЭД2

    09.10.9

    Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наращивание цементного камня за колонной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Ликвидация заколонной циркуляции"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Отключение отдельных обводненных интервалов в терригенном, карбонатном пласте нефтяных скважин. Селективные методы, блокирующие экраны"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Отключение отдельных пластов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Ликвидация негерметичности обсадных труб и их соединений"

    Кол-во: 1

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