Проведение работ по изоляции притока пластовых вод в скважинах на 2022 год

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Месторождения расположены на территории Ровенского и Энгельсского районов Саратовской области (рисунок 1.1). Ближайшая железнодорожная станция – Безымянная, находится в 25 км севернее месторождения на линии Саратов-Астрахань. Ближайшие наиболее крупные населенные пункты – город Красный Кут и поселки городского типа – Ровное, Пушкино. Площадь покрыта достаточно густой сетью грунтовых и шоссейных дорог. Вдоль западной границы площади проходит автомагистраль Энгельс - Ровное. Климат территории работ резко континентальный – лето жаркое с температурой до +40°С, зима морозная - до -30°С. Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 6,5°С. Общее среднегодовое количество осадков составляет 20-40 см. Направление ветров преимущественно северо-западное, приходится в основном на февраль и март и юго-восточное - на июль-август. Среднегодовая скорость ветра 15 м/сек. Геолого-физическая характеристика одного из нефтяных месторождений приводится на примере одного из нефтяных месторождений- основного объекта планируемых работ.Рассчитать логистику >