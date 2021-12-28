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Номер извещения
ГП112671
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение работ по изоляции притока пластовых вод в скважинах на 2022 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 13:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307
Почтовый адрес
410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42
Контактный телефон
+7 8452 68-15-92
Факс
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Адрес электронной почты
tender@lukbeloil.com
Ф.И.О. контактного лица
Филиппенко Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Проведение работ по изоляции притока пластовых вод в скважинах на 2022 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2021 15:00 GMT +328.12.2021 15:0028.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112671Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по изоляции притока пластовых вод в скважинах на 2022 годСаратов
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2021 15:0028.12.2021 15:0028.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112671Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по изоляции притока пластовых вод в скважинах на 2022 годСаратов
Подведение итогов не позднее
20.01.2022 15:0020.01.2022 15:0020.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112671Подведение итогов не позднее Проведение работ по изоляции притока пластовых вод в скважинах на 2022 годСаратов
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по изоляции притока пластовых вод в скважинах на 2022 год
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Месторождения расположены на территории Ровенского и Энгельсского районов Саратовской области (рисунок 1.1). Ближайшая железнодорожная станция – Безымянная, находится в 25 км севернее месторождения на линии Саратов-Астрахань. Ближайшие наиболее крупные населенные пункты – город Красный Кут и поселки городского типа – Ровное, Пушкино. Площадь покрыта достаточно густой сетью грунтовых и шоссейных дорог. Вдоль западной границы площади проходит автомагистраль Энгельс - Ровное. Климат территории работ резко континентальный – лето жаркое с температурой до +40°С, зима морозная - до -30°С. Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 6,5°С. Общее среднегодовое количество осадков составляет 20-40 см. Направление ветров преимущественно северо-западное, приходится в основном на февраль и март и юго-восточное - на июль-август. Среднегодовая скорость ветра 15 м/сек. Геолого-физическая характеристика одного из нефтяных месторождений приводится на примере одного из нефтяных месторождений- основного объекта планируемых работ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛУКБЕЛОЙЛ
Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ
Адрес местонахождения
410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307
410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42
09.1
09.10.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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