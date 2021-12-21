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    Главная / Торги / 317/02.12.21/ППЖТ/КО/Э Оказание услуги по организации обучения работников предприятия

    317/02.12.21/ППЖТ/КО/Э Оказание услуги по организации обучения работников предприятия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 15:3021.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112664Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по организации обучения работников предприятияСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112664

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    317/02.12.21/ППЖТ/КО/Э

    Наименование закупки

    317/02.12.21/ППЖТ/КО/Э Оказание услуги по организации обучения работников предприятия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    06.12.2021 12:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение_1.pdf

    Документация_о_закупке_КО_ДЗО__РиУ_эл._ф_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуги по организации обучения работников предприятия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 15:30 GMT +321.12.2021 15:3021.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112664Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по организации обучения работников предприятияСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 06:0022.12.2021 06:0022.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112664Дата и время вскрытия заявок Оказание услуги по организации обучения работников предприятияСалават

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2022 12:0028.02.2022 12:0028.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112664Подведение итогов не позднее Оказание услуги по организации обучения работников предприятияСалават

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.02.202228.02.2022 12:0028.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112664Подведение итогов не позднее Оказание услуги по организации обучения работников предприятияСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуги по организации обучения работников предприятия

    Начальная цена

    425 280,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    85.4

    Услуги по дополнительному образованию

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуги по организации обучения работников предприятия"

    Кол-во:

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