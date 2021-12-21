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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для регуляторов давления газа

    Поставка запасных частей для регуляторов давления газа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 08:5921.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906950Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для регуляторов давления газаУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110906950

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для регуляторов давления газа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 12:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_4_Технико_коммерческое_предложение.xlsx

    Извещение_о_внесении_изменений2.pdf

    Документация_ОКО_1296_2021_12_редакция_2.docx

    Приложение_1___Проект_договора__типовой__редакция_1.docx

    Приложение_5_Обоснование_начальной__максимальной__цены.xlsx

    Приложение_2_Техническое_задание.xlsx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок_на_участие_в_закупочной_процедуре.docx

    Извещение_о_внесении_изменений.pdf

    ИТОГОВЫЙ_протокол_1296_2021_12.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для регуляторов давления газа

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 09:0023.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906950Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для регуляторов давления газаУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для регуляторов давления газа

    Начальная цена

    614 928,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    28.14.2

    Детали и узлы арматуры (кранов, клапанов и прочей арматуры)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120407/name/61c463b4e2bc17.83454301

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 58.00000

    "Позиция 2"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 52.00000

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