www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП010054
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка метилэтилкетона (или эквивалента)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 12:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А
Контактный телефон
+7 495 642-99-69 доб. 2213
Адрес электронной почты
Lapin.KM@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лапин Кирилл Михайлович
Место рассмотрения заявок
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка метилэтилкетона (или эквивалента)
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2022 18:00 GMT +314.01.2022 18:0014.01.2022 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010054Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метилэтилкетона (или эквивалента)Москва
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка метилэтилкетона (или эквивалента)
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.