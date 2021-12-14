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    Главная / Торги / Поставка кругов калиброванных термически обработанных из легированной стали

    Поставка кругов калиброванных термически обработанных из легированной стали

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908529Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кругов калиброванных термически обработанных из легированной стали192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 120, литер ХПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110908529

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кругов калиброванных термически обработанных из легированной стали

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 15:31

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    32110908529_Протокол_подведения_итогов.docx

    Аукцион_2021_МСП_Поставка_кругов_калиброванных.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЗРТО

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х

    Контактный телефон

    +7 812 363-99-03

    Факс

    Адрес электронной почты

    oozd@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Анна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 120, литер Х

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кругов калиброванных термически обработанных из легированной стали

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 23:0017.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908529Подведение итогов не позднее Поставка кругов калиброванных термически обработанных из легированной стали192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 120, литер Х

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кругов калиброванных термически обработанных из легированной стали

    Начальная цена

    5 501 328,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    110 026,56 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗРТО
    Все закупки и тендеры АО ЗРТО

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х

    Классификатор ОКПД2

    24.10.64

    Прокат сортовой и катанка из нержавеющих сталей прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114543/name/61bc823cc962e4.82391384

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 7000.00000

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