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    Главная / Торги / 363/06.12.21/АС/КО/Э Поставка УФ-лампы

    363/06.12.21/АС/КО/Э Поставка УФ-лампы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 15:3013.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112663Дата и время окончания срока приема заявок Поставка УФ-лампыСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112663

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    363/06.12.21/АС/КО/Э

    Наименование закупки

    363/06.12.21/АС/КО/Э Поставка УФ-лампы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    06.12.2021 12:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_481__от_26.01.2022.pdf

    Документация_о_закупке_КО_эл.ф.__кроме_223_ФЗ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка УФ-лампы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 15:30 GMT +313.12.2021 15:3013.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112663Дата и время окончания срока приема заявок Поставка УФ-лампыСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 15:3013.12.2021 15:3013.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112663Дата и время вскрытия заявок Поставка УФ-лампыСалават

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2022 12:0028.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112663Подведение итогов не позднее Поставка УФ-лампыСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112663Подведение итогов не позднее Поставка УФ-лампыСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка УФ-лампы

    Начальная цена

    90 203,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    27.40

    Оборудование электрическое осветительное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1142763/name/61f2827708f5e5.17485208

    27.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка УФ-лампы"

    Кол-во:

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