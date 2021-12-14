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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110907205
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг охраны
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.12.2021 13:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,
Почтовый адрес
omts@omskoblgaz.ru
Контактный телефон
+381 22 081 487 доб. 029
Факс
+7 3812 27-66-08
Адрес электронной почты
borodkina@omskoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филатова Юлия Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг охраны
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг охраны
Начальная цена
3 598 588,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКОБЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ
Адрес местонахождения
644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,
omts@omskoblgaz.ru
80.1
80.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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