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    Главная / Торги / Экспресс-тесты Covid-19 Ag

    Экспресс-тесты Covid-19 Ag

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 11:0024.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906976Дата и время окончания срока приема заявок Экспресс-тесты Covid-19 AgМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110906976

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    5772

    Наименование закупки

    Экспресс-тесты Covid-19 Ag

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 12:53

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_5772.doc

    Договор__ПРОЕКТ_с_изменениями.docx

    Спецификация_измененная_2.docx

    Изменения___3_к_извещению_5772.doc

    Документация__5772_версия_4.docx

    Итоговый_протокол_5772.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО ВНИИРТ

    Юридический адрес

    105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22

    Почтовый адрес

    105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22

    Контактный телефон

    +7 495 261-39-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vniirt-oozd@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестеренко Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Экспресс-тесты Covid-19 Ag

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 11:0028.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906976Подведение итогов не позднее Экспресс-тесты Covid-19 AgМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспресс-тесты Covid-19 Ag

    Начальная цена

    1 042 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    500 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВНИИРТ
    Все закупки и тендеры АО ВНИИРТ

    Адрес местонахождения

    105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22

    Классификатор ОКПД2

    21.10.60.196

    Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного происхождения; наборы диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    21.10

    Производство фармацевтических субстанций

    Документация лота

    Извещение_5772.doc

    17.12.2021

    Изменения___3_к_извещению_5772.doc

    17.12.2021

    Документация__5772_версия_4.docx

    17.12.2021

    Договор__ПРОЕКТ_с_изменениями.docx

    17.12.2021

    Спецификация_измененная_2.docx

    17.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1124523/name/61cae1edf18f07.69420235

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство фармацевтических субстанций"

    Кол-во: 1500.00000

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