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Номер извещения
АП010052
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда объектов недвижимого имущества (под аренду здания РММ с прилегающей территорией) для нужд Дивизиона "Центр"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4560
Адрес электронной почты
Kablukova.EV@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каблукова Елена Витальевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренда объектов недвижимого имущества (под аренду здания РММ с прилегающей территорией) для нужд Дивизиона "Центр"
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 13:00 GMT +314.12.2021 13:0014.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010052Дата и время окончания срока приема заявок Аренда объектов недвижимого имущества (под аренду здания РММ с прилегающей территорией) для нужд Дивизиона "Центр"Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Аренда объектов недвижимого имущества (под аренду здания РММ с прилегающей территорией) для нужд Дивизиона "Центр"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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