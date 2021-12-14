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    Главная / Торги / Закупка противогололедного реагента для МГУ имени М.В. Ломоносова (40000 кг) (223.ЗК.1998; Id46222)

    Закупка противогололедного реагента для МГУ имени М.В. Ломоносова (40000 кг) (223.ЗК.1998; Id46222)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906971Дата и время окончания срока приема заявок Закупка противогололедного реагента для МГУ имени М.В. Ломоносова (40000 кг)(Id46222)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110906971

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    46222

    Наименование закупки

    Закупка противогололедного реагента для МГУ имени М.В. Ломоносова (40000 кг) (223.ЗК.1998; Id46222)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.12.2021 12:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1181683_223_ЗК_Извещение_часть_1__не_МСП_.rtf

    1181684_223_ЗК_Извещение_часть_2__неМСП_.rtf

    1181685_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    1181686_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    ТЗ_1167820_ТЗ_противогололедный_реагент_НА_ПУБЛ_исп..docx

    НМЦ_1167819_НМЦД_реагент_2021_на_публикацию.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка противогололедного реагента для МГУ имени М.В. Ломоносова (40000 кг)(Id46222)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110906971Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка противогололедного реагента для МГУ имени М.В. Ломоносова (40000 кг)(Id46222)Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 16:0016.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906971Подведение итогов не позднее Закупка противогололедного реагента для МГУ имени М.В. Ломоносова (40000 кг)(Id46222)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906971Подведение итогов не позднее Закупка противогололедного реагента для МГУ имени М.В. Ломоносова (40000 кг)(Id46222)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка противогололедного реагента для МГУ имени М.В. Ломоносова (40000 кг)(Id46222)

    Начальная цена

    658 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, г. Москва, Ленинские горы, д. 1; ул. Моховая, д. 11. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    08.93.10.115

    Соль денатурированная, соль для промышленных целей

    Классификатор ОКВЭД2

    08.93

    Добыча соли

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча соли"

    Кол-во: 20000.00000

    "Позиция 2"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 20000.00000

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