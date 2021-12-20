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    Главная / Торги / Оказание услуг по транспортированию отходов строительства и сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов (ОССиГ) на объекты переработки

    Оказание услуг по транспортированию отходов строительства и сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов (ОССиГ) на объекты переработки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010051Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по транспортированию отходов строительства и сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов (ОССиГ) на объекты перераг. Фрязино, Московская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010051

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0085469-309-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по транспортированию отходов строительства и сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов (ОССиГ) на объекты переработки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 12:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ МОСКОВСКИЙ ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ МЗСМ

    Юридический адрес

    141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а

    Почтовый адрес

    141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а

    Контактный телефон

    +7 495 212-27-45

    Адрес электронной почты

    mto-mzsm@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ленчик Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Фрязино, Московская область

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по транспортированию отходов строительства и сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов (ОССиГ) на объекты перера

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    03.02.202203.02.2022 10:0003.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010051Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортированию отходов строительства и сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов (ОССиГ) на объекты перераг. Фрязино, Московская область

    Предмет договора

    Оказание услуг по транспортированию отходов строительства и сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов (ОССиГ) на объекты перера

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ МЗСМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ МЗСМ

    Адрес местонахождения

    141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а

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