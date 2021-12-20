Оказание услуг по транспортированию отходов строительства и сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов (ОССиГ) на объекты переработки

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП010051 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0085469-309-2021 Наименование закупки Оказание услуг по транспортированию отходов строительства и сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов (ОССиГ) на объекты переработки Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ МОСКОВСКИЙ ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ МЗСМ Юридический адрес 141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а Почтовый адрес 141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а Контактный телефон +7 495 212-27-45 Адрес электронной почты mto-mzsm@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Ленчик Алексей Сергеевич Место рассмотрения предложений г. Фрязино, Московская область Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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