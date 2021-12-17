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Номер извещения
ГП112661
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
насосы для ПАО «Коршуновский ГОК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-49
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Irina.Nenasheva@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ненашева Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Насосы для ПАО «Коршуновский ГОК Насос ГрАТ 170/40 -I - УХЛ. с электродвигателем, АИР225М6 Агрегат электронососный ГраК 170/40 I - УХЛ ТУ 26-061454-88
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 09:00 GMT +317.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112661Дата и время окончания срока приема заявок насосы для ПАО «Коршуновский ГОК Насос ГрАТ 170/40 -I - УХЛ. с электродвигателем, АИР225М6 Агрегат электронососный ГраК 170/40 I - УХЛ ТУ 26-061454-88Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
14.03.2022 11:0014.03.2022 11:0014.03.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112661Подведение итогов не позднее насосы для ПАО «Коршуновский ГОК Насос ГрАТ 170/40 -I - УХЛ. с электродвигателем, АИР225М6 Агрегат электронососный ГраК 170/40 I - УХЛ ТУ 26-061454-88Нижнеилимский район
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
14.03.202214.03.2022 11:0014.03.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112661Подведение итогов не позднее насосы для ПАО «Коршуновский ГОК Насос ГрАТ 170/40 -I - УХЛ. с электродвигателем, АИР225М6 Агрегат электронососный ГраК 170/40 I - УХЛ ТУ 26-061454-88Нижнеилимский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Насосы для ПАО «Коршуновский ГОК Насос ГрАТ 170/40 -I - УХЛ. с электродвигателем, АИР225М6 Агрегат электронососный ГраК 170/40 I - УХЛ ТУ 26-061454-88
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
28.13.14.190
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 8
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