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    Главная / Торги / насосы для ПАО «Коршуновский ГОК

    насосы для ПАО «Коршуновский ГОК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112661Дата и время окончания срока приема заявок насосы для ПАО «Коршуновский ГОК Насос ГрАТ 170/40 -I - УХЛ. с электродвигателем, АИР225М6 Агрегат электронососный ГраК 170/40 I - УХЛ ТУ 26-061454-88Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112661

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    насосы для ПАО «Коршуновский ГОК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 12:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-49

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Irina.Nenasheva@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ненашева Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Насосы для ПАО «Коршуновский ГОК Насос ГрАТ 170/40 -I - УХЛ. с электродвигателем, АИР225М6 Агрегат электронососный ГраК 170/40 I - УХЛ ТУ 26-061454-88

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 09:00 GMT +317.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112661Дата и время окончания срока приема заявок насосы для ПАО «Коршуновский ГОК Насос ГрАТ 170/40 -I - УХЛ. с электродвигателем, АИР225М6 Агрегат электронососный ГраК 170/40 I - УХЛ ТУ 26-061454-88Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    14.03.2022 11:0014.03.2022 11:0014.03.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112661Подведение итогов не позднее насосы для ПАО «Коршуновский ГОК Насос ГрАТ 170/40 -I - УХЛ. с электродвигателем, АИР225М6 Агрегат электронососный ГраК 170/40 I - УХЛ ТУ 26-061454-88Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    14.03.202214.03.2022 11:0014.03.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112661Подведение итогов не позднее насосы для ПАО «Коршуновский ГОК Насос ГрАТ 170/40 -I - УХЛ. с электродвигателем, АИР225М6 Агрегат электронососный ГраК 170/40 I - УХЛ ТУ 26-061454-88Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насосы для ПАО «Коршуновский ГОК Насос ГрАТ 170/40 -I - УХЛ. с электродвигателем, АИР225М6 Агрегат электронососный ГраК 170/40 I - УХЛ ТУ 26-061454-88

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.190

    Насосы прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ_6.0_ГПБ_ГАРК.doc

    13.12.2021

    ТЗ_на_насос_ГрАК_17040.doc

    13.12.2021

    ТЗ_на_насос_ГрАТ_17040.doc

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Агрегат электронососный ГраК 170/40 I - УХЛ ТУ 26-061454-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Насос ГрАТ 170/40 -I - УХЛ. с электродвигателем, АИР225М6"

    Кол-во: 8

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