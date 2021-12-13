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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110906856
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка хозяйственного инвентаря
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.12.2021 12:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, 13
Почтовый адрес
367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, 13
Контактный телефон
+7 722 68-20191 доб. 10
Факс
+7 8722 68-20-19 доб. 110
Адрес электронной почты
dgs_zakupki@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Газимагомедов Ризван Казимович
Место рассмотрения предложений
город Махачкала
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственного инвентаря
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственного инвентаря
Начальная цена
239 200,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением 2 «Техническая часть»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Приложением 2 «Техническая часть»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газораспределение Дагестан
Все закупки и тендеры Газпром газораспределение Дагестан
Адрес местонахождения
367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, 13
17.22
46.49
Документация лота
Кол-во: 685.00000
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