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    Главная / Торги / Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников (Для групп «Высшие менеджеры» и «Средний руководящий состав»)

    Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников (Для групп «Высшие менеджеры» и «Средний руководящий состав»)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906834Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудниковКалугаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110906834

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников (Для групп «Высшие менеджеры» и «Средний руководящий состав»)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 12:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Закупочная_документация_2021.docx

    Протокол_32110906834_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

    Юридический адрес

    248001, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Суворова, 8

    Почтовый адрес

    248001, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Суворова, 8

    Контактный телефон

    +7 4842 70-18-54

    Факс

    +7 4842 70-18-52

    Адрес электронной почты

    eep@ksk.kaluga.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенова Екатерина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 08:00 GMT +315.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906834Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудниковКалуга

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 08:0015.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110906834Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудниковКалуга

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906834Подведение итогов не позднее Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудниковКалуга

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906834Подведение итогов не позднее Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудниковКалуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников

    Начальная цена

    2 150 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

    Адрес местонахождения

    248001, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Суворова, 8

    Классификатор ОКПД2

    65.12.12.000

    Услуги по медицинскому страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.1

    Страхование медицинское

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112680/name/61bb23a5cae567.90560435

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование медицинское"

    Кол-во:

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