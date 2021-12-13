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    Главная / Торги / Поставка трубы газопроводной полиэтиленовой

    Поставка трубы газопроводной полиэтиленовой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:5913.12.2021 12:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906880Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы газопроводной полиэтиленовойМайкопПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110906880

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    142-2021

    Наименование закупки

    Поставка трубы газопроводной полиэтиленовой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 12:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__142_2021.pdf

    Итоговый_протокол__142_2021_исправл..pdf

    Документация_о_конкурентном_отборе__142_2021.docx

    Приложение_1._Проект_договора.doc

    Приложение_2.Техническая_часть_Прил._к_Форме_1_ЦП_Табл._1.xlsx

    Приложение_2._Техническая_часть__Таблица_А.xls

    Извещение_о_конкурентном_отборе.docx

    Приложение_3._Методика_анализа_и_оценки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП

    Юридический адрес

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4,

    Почтовый адрес

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 918 229-04-04

    Факс

    +7 8772 57-03-87

    Адрес электронной почты

    dl044@adyggaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калашаова Фатима Хаджимуратовна

    Место рассмотрения предложений

    Майкоп

    Закупки и тендеры Республика Адыгея (Адыгея)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы газопроводной полиэтиленовой

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906880Подведение итогов не позднее Поставка трубы газопроводной полиэтиленовойМайкоп

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы газопроводной полиэтиленовой

    Начальная цена

    4 190 682,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП

    Адрес местонахождения

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4,

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4

    Классификатор ОКПД2

    22.21.21.121

    Трубы из полиэтилена для газопроводов

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112973/name/61bb39864c85c5.17790442

    16.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113042/name/61bb42919127c8.71686500

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 10156.00000

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