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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (автомобильный бензин и дизельное топливо) с использованием топливных карт для нужд ООО «Экоин-НОРСИ»

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (автомобильный бензин и дизельное топливо) с использованием топливных карт для нужд ООО «Экоин-НОРСИ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906755Дата и время окончания срока приема заявок Топливо автомобильное (Аи-92, Аи-95, ДТ)РФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110906755

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (автомобильный бензин и дизельное топливо) с использованием топливных карт для нужд ООО «Экоин-НОРСИ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 12:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Приложение___1___Проект_договора.docx

    Приложение___2___Техническое_задание.docx

    Обоснование_НМЦК.xlsx

    ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ
    Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ

    Юридический адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Почтовый адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46

    Контактный телефон

    +7 83145 5-34-09

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ekoin@nnos.lukoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    РФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Топливо автомобильное (Аи-92, Аи-95, ДТ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906755Дата и время окончания срока приема заявок Топливо автомобильное (Аи-92, Аи-95, ДТ)РФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110906755Дата и время вскрытия заявок Топливо автомобильное (Аи-92, Аи-95, ДТ)РФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 10:0017.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906755Подведение итогов не позднее Топливо автомобильное (Аи-92, Аи-95, ДТ)РФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906755Подведение итогов не позднее Топливо автомобильное (Аи-92, Аи-95, ДТ)РФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Топливо автомобильное (Аи-92, Аи-95, ДТ)

    Начальная цена

    6 713 803,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭКОИН - НОРСИ
    Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ

    Адрес местонахождения

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46

    Классификатор ОКПД2

    19.20

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114647/name/61bc8d1241c018.23255058

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 134891.00000

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