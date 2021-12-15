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Номер извещения
ГП112666
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по метрологическому обслуживанию оборудования ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» на 2022 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 13:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-13-43
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Sitdikov_rm@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситдиков Рустам Мунирович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Услуги по метрологическому обслуживанию оборудования ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» на 2022 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 13:00 GMT +315.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112666Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по метрологическому обслуживанию оборудования ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» на 2022 г.Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 13:0015.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112666Дата и время вскрытия заявок Услуги по метрологическому обслуживанию оборудования ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» на 2022 г.Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
21.01.2022 18:0021.01.2022 18:0021.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112666Подведение итогов не позднее Услуги по метрологическому обслуживанию оборудования ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» на 2022 г.Новый Уренгой
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по метрологическому обслуживанию оборудования ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» на 2022 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно вложенному файлу "График МО оборудования на 2022г"
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в тех.заданииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
71.12.40.120
Документация лота
Кол-во: 1
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