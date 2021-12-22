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    Главная / Торги / КО №151/КО - Машина уборочно-погрузочная на базе трактора для нужд ООО «ЦРМЗ» (42.2021)

    КО №151/КО - Машина уборочно-погрузочная на базе трактора для нужд ООО «ЦРМЗ» (42.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906729Дата и время окончания срока приема заявок КО №151/КО - Машина уборочно-погрузочная на базе трактора для нужд ООО «ЦРМЗ» (42.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110906729

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №151/КО - Машина уборочно-погрузочная на базе трактора для нужд ООО «ЦРМЗ» (42.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 12:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    Перенос_ДВ_151_КО.zip

    Пернос_ДВ2_151_KO.zip

    Подведение_итогов_151_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 499

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    evostrikova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вострикова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №151/КО - Машина уборочно-погрузочная на базе трактора для нужд ООО «ЦРМЗ» (42.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 23:5928.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906729Подведение итогов не позднее КО №151/КО - Машина уборочно-погрузочная на базе трактора для нужд ООО «ЦРМЗ» (42.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №151/КО - Машина уборочно-погрузочная на базе трактора для нужд ООО «ЦРМЗ» (42.2021)

    Начальная цена

    2 079 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЦРМЗ
    Все закупки и тендеры ЦРМЗ

    Адрес местонахождения

    109542, Российская Федерация, Москва, Проспект Рязанский, 10

    109428, Российская Федерация, Москва, Проспект Рязанский, 10

    Классификатор ОКПД2

    24.10.23.190

    Полуфабрикаты прочие из прочих легированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118542/name/61c2d73b2890f9.43017379

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №151/КО - Машина уборочно-погрузочная на базе трактора для нужд ООО «ЦРМЗ» (42.2021)"

    Кол-во: 1

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