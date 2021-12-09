Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по обеспечению доставки питьевой воды от водозабора на станции 2 подъема рп. Магистральный до объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".

    Оказание услуг по обеспечению доставки питьевой воды от водозабора на станции 2 подъема рп. Магистральный до объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 12:1009.12.2021 12:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010043Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению доставки питьевой воды от водозабора на станции 2 подъема рп. Магистральный до объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010043

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обеспечению доставки питьевой воды от водозабора на станции 2 подъема рп. Магистральный до объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 12:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_АП010043.pdf

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Розе Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обеспечению доставки питьевой воды от водозабора на станции 2 подъема рп. Магистральный до объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 12:10 GMT +309.12.2021 12:1009.12.2021 12:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010043Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению доставки питьевой воды от водозабора на станции 2 подъема рп. Магистральный до объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 17:3023.12.2021 17:3023.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010043Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению доставки питьевой воды от водозабора на станции 2 подъема рп. Магистральный до объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 17:3023.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010043Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению доставки питьевой воды от водозабора на станции 2 подъема рп. Магистральный до объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обеспечению доставки питьевой воды от водозабора на станции 2 подъема рп. Магистральный до объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".

    Начальная цена

    555 866 280,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    36.00.20.150

    Услуги по перевозке (доставке) населению питьевой воды

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1128982/name/61db414a09e508.56928778

    09.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по обеспечению доставки питьевой воды от водозабора на станции 2 подъема рп. Магистральный до объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ»"

    Кол-во: 78900

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ
    Конкурентный отбор № АП014535
    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по изготовлению сувенирной и полиграфической продукции для нужд АО «Газпромнефть-ННГ» в 2022-2024 гг.
    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по изготовлению сувенирной и...
    595077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014534
    Оказание услуг по внедрению комплексной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры для внутренних нужд АО "СТНГ"
    Оказание услуг по внедрению комплексной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры для внутренних...
    595069
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    20 590 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО КБ УБРИР
    Запрос предложений № ГП202134
    2022/14 Тендер на выбор Подрядчика на поставку технического решения "Финансовая платформа Мосбиржа" ПАО КБ "УБРиР"
    2022/14 Тендер на выбор Подрядчика на поставку технического решения "Финансовая платформа...
    595062
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО НПЦАП
    Запрос (ценовых) котировок № 32211090794
    Эмаль ХВ-785
    Эмаль ХВ-785
    595047
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    50 175
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО МАШ
    Запрос предложений № 32211090652
    на право заключения договора на поставку дорожного противогололедного реагента для нужд АО «МАШ»
    на право заключения договора на поставку дорожного противогололедного реагента для нужд АО...
    595023
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    7 379 092
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Конкурентный отбор № 32211090813
    Страхование гражданской ответственности при выполнении комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее-ВДГО/ВКГО) для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»
    Страхование гражданской ответственности при выполнении комплекса работ по обеспечению...
    595052
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    168 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП202133
    Поставка фурнитуры для дверей и окон (30927)
    Поставка фурнитуры для дверей и окон (30927)
    595056
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Конкурентный отбор (КО) № ГП202132
    закупка электропривода
    закупка электропривода
    595064
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (КО)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить