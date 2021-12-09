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Номер извещения
АП010043
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по обеспечению доставки питьевой воды от водозабора на станции 2 подъема рп. Магистральный до объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 12:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
--
Адрес электронной почты
ale.smirnova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Розе Алёна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по обеспечению доставки питьевой воды от водозабора на станции 2 подъема рп. Магистральный до объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 12:10 GMT +309.12.2021 12:1009.12.2021 12:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010043Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению доставки питьевой воды от водозабора на станции 2 подъема рп. Магистральный до объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".Москва
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 17:3023.12.2021 17:3023.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010043Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению доставки питьевой воды от водозабора на станции 2 подъема рп. Магистральный до объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.12.202123.12.2021 17:3023.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010043Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению доставки питьевой воды от водозабора на станции 2 подъема рп. Магистральный до объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обеспечению доставки питьевой воды от водозабора на станции 2 подъема рп. Магистральный до объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".
Начальная цена
555 866 280,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
36.00.20.150
Документация лота
Кол-во: 78900
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