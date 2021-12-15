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    Главная / Торги / Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительного права на использование программ для электронно-вычислительных машин ПК «Дитрикс периметр» и выполнение работ по внедрению системы единого центра экономической безопасности ПК «Дитрикс Периметр»

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительного права на использование программ для электронно-вычислительных машин ПК «Дитрикс периметр» и выполнение работ по внедрению системы единого центра экономической безопасности ПК «Дитрикс Периметр»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906762Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительного права на использование программ для электронно-вычислительных машин ПК «Дитрикс периметр» и выполнение работ по внедрению системы единого центра экономической безопасности ПК «Дитрикс Периметр»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110906762

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    617/ДБ-21

    Наименование закупки

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительного права на использование программ для электронно-вычислительных машин ПК «Дитрикс периметр» и выполнение работ по внедрению системы единого центра экономической безопасности ПК «Дитрикс Периметр»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    06.12.2021 12:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_617_ДБ.doc

    Проект_договора.doc

    Техническое_задание.docx

    протокол__640_2_2021_ДБ_от_21.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабичева Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительного права на использование программ для электронно-вычислительных машин ПК «Дитрикс периметр» и выполнение работ по внедрению системы единого центра экономической безопасности ПК «Дитрикс Периметр»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 11:00 GMT +315.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906762Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительного права на использование программ для электронно-вычислительных машин ПК «Дитрикс периметр» и выполнение работ по внедрению системы единого центра экономической безопасности ПК «Дитрикс Периметр»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110906762Дата и время вскрытия заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительного права на использование программ для электронно-вычислительных машин ПК «Дитрикс периметр» и выполнение работ по внедрению системы единого центра экономической безопасности ПК «Дитрикс Периметр»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906762Подведение итогов не позднее Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительного права на использование программ для электронно-вычислительных машин ПК «Дитрикс периметр» и выполнение работ по внедрению системы единого центра экономической безопасности ПК «Дитрикс Периметр»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительного права на использование программ для электронно-вычислительных машин ПК «Дитрикс периметр» и выполнение работ по внедрению системы единого центра экономической безопасности ПК «Дитрикс Периметр»

    Начальная цена

    4 998 433,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    58.29.4

    Обеспечение программное в режиме on-line

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117214/name/61c18c01539260.30875604

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительного права на использование программ для электронно-вычислительных машин ПК «Дитрикс периметр» и выполнение работ по внедрению системы единого центра экономической безопасности ПК «Дитрикс Периметр»"

    Кол-во: 1.00

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