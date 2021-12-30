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    Главная / Торги / Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи имущества: ковер (шерсть, ручная работа), расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, литер А

    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи имущества: ковер (шерсть, ручная работа), расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, литер А

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112649Дата и время окончания срока приема заявок Ковер (шерсть, ручная работа) 311х312, инв. № 00000248.Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи имущества: ковер (шерсть, ручная работа), расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, литер А

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д,

    Номер извещения

    ГП112649

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК

    Предмет договора

    Ковер (шерсть, ручная работа) 311х312, инв. № 00000248.

    Начальная цена

    250680.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    10000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-12-2021 12:05 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.01.2022 18:00

    Дата и время проведения

    12.01.2022 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    2_ИС_Ковер__шерсть___инв_00000248.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Ковер (шерсть, ручная работа) 311х312, инв. № 00000248.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    19900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д, этаж 4 офис 45-Н часть помещения 39

    Контактный телефон

    +7 812 324-20-21 доб. 4021

    Адрес электронной почты

    ka.skvortsov@gazprom-assets.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скворцов Кирилл Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    ka.skvortsov@gazprom-assets.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 324-20-21 доб. 4021

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д, этаж 4 офис 45-Н часть помещения 39

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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