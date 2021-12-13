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Номер извещения
ГП112646
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Транспортная экспедиция сжиженного углеводородного газа (СУГ) специализированным автомобильным транспортом для ООО «ГЭС Брянск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.12.2021 11:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, - АСТРАХАНСКАЯ, - Астрахань, - БОЕВАЯ, Д. 139, ПОМЕЩ. 9
Почтовый адрес
241035 г. Брянск ул. Сталелитейная 22А
Контактный телефон
+7 910 237-38-58
Факс
--
Адрес электронной почты
a.ermakova@gesbryansk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ермакова Анна Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 А
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Транспортная экспедиция сжиженного углеводородного газа (СУГ) специализированным автомобильным транспортом для ООО «ГЭС Брянск»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.12.202114.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112646Подведение итогов не позднее Транспортная экспедиция сжиженного углеводородного газа (СУГ) специализированным автомобильным транспортом для ООО «ГЭС Брянск»г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортная экспедиция сжиженного углеводородного газа (СУГ) специализированным автомобильным транспортом для ООО «ГЭС Брянск»
Начальная цена
19 624 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС БРЯНСК
Все закупки и тендеры ГЭС БРЯНСК
Адрес местонахождения
414021, - АСТРАХАНСКАЯ, - Астрахань, - БОЕВАЯ, Д. 139, ПОМЕЩ. 9
241035 г. Брянск ул. Сталелитейная 22А
49.41.13.000
49.41.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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