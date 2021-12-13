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    Главная / Торги / Транспортная экспедиция сжиженного углеводородного газа (СУГ) специализированным автомобильным транспортом для ООО «ГЭС Брянск»

    Транспортная экспедиция сжиженного углеводородного газа (СУГ) специализированным автомобильным транспортом для ООО «ГЭС Брянск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:5913.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112646Дата и время окончания срока приема заявок Транспортная экспедиция сжиженного углеводородного газа (СУГ) специализированным автомобильным транспортом для ООО «ГЭС Брянск»г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112646

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03/11-2021МИ

    Наименование закупки

    Транспортная экспедиция сжиженного углеводородного газа (СУГ) специализированным автомобильным транспортом для ООО «ГЭС Брянск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 11:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Приложение__1_к_ТЗ___перевозка_СУГ.xls

    Приложение__2_к_ТЗ___перевозка_СУГ.xlsx

    Приложение_2_Техническая_часть.docx

    Приложение_3___Методика_оценки_заявок.docx

    Приложение_1_Проект_договора.doc

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Протокол_рассмотрения__оценки_и_сопоставления_заявок_участников_открытых_маркети.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры ГЭС БРЯНСК

    Юридический адрес

    414021, - АСТРАХАНСКАЯ, - Астрахань, - БОЕВАЯ, Д. 139, ПОМЕЩ. 9

    Почтовый адрес

    241035 г. Брянск ул. Сталелитейная 22А

    Контактный телефон

    +7 910 237-38-58

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a.ermakova@gesbryansk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ермакова Анна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 А

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортная экспедиция сжиженного углеводородного газа (СУГ) специализированным автомобильным транспортом для ООО «ГЭС Брянск»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112646Подведение итогов не позднее Транспортная экспедиция сжиженного углеводородного газа (СУГ) специализированным автомобильным транспортом для ООО «ГЭС Брянск»г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортная экспедиция сжиженного углеводородного газа (СУГ) специализированным автомобильным транспортом для ООО «ГЭС Брянск»

    Начальная цена

    19 624 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС БРЯНСК
    Все закупки и тендеры ГЭС БРЯНСК

    Адрес местонахождения

    414021, - АСТРАХАНСКАЯ, - Астрахань, - БОЕВАЯ, Д. 139, ПОМЕЩ. 9

    241035 г. Брянск ул. Сталелитейная 22А

    Классификатор ОКПД2

    49.41.13.000

    Услуги по перевозке автомобильным транспортом прочих жидкостей или газов в автоцистернах или полуприцепах-цистернах

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41.1

    Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109874/name/61b86a892b7b46.74731285

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами"

    Кол-во: 1.00000

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