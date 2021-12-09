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    Главная / Торги / Оказание услуг по обеспечению вывоза хозяйственно-бытовых стоков с объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 на КОС п. Магистральный, в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".

    Оказание услуг по обеспечению вывоза хозяйственно-бытовых стоков с объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 на КОС п. Магистральный, в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010039Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению вывоза хозяйственно-бытовых стоков с объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 на КОС п. Магистральный, в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010039

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обеспечению вывоза хозяйственно-бытовых стоков с объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 на КОС п. Магистральный, в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 11:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_АП010039.pdf

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Розе Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обеспечению вывоза хозяйственно-бытовых стоков с объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 на КОС п. Магистральный, в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 12:00 GMT +309.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010039Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению вывоза хозяйственно-бытовых стоков с объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 на КОС п. Магистральный, в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 17:3023.12.2021 17:3023.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010039Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению вывоза хозяйственно-бытовых стоков с объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 на КОС п. Магистральный, в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 17:3023.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010039Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению вывоза хозяйственно-бытовых стоков с объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 на КОС п. Магистральный, в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обеспечению вывоза хозяйственно-бытовых стоков с объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 на КОС п. Магистральный, в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ», для нужд АО "СТНГ".

    Начальная цена

    555 866 280,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    37.00.11

    Услуги по удалению и очистке сточных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1128983/name/61db43d875fd11.13003033

    09.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по обеспечению вывоза хозяйственно-бытовых стоков с объекта жизнедеятельности ВЗиС 2-2 и ЗУС при УКПГ-2 на КОС рп. Магистральный, в рамках реализации проекта: «Обустройство Ковыктинского ГКМ»"

    Кол-во: 78900

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