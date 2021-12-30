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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи имущества: ковер кашмир (шерсть шелк, ручная работа), расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, литер А
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д,
Номер извещения
ГП112643
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК
Предмет договора
Ковер Кашмир 372х273 (шерсть и шелк, ручная работа), инв. № 00000246.
Начальная цена
462240.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
20000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-12-2021 11:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.01.2022 18:00
Дата и время проведения
12.01.2022 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Ковер Кашмир 372х273 (шерсть и шелк, ручная работа), инв. № 00000246.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
29900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д, этаж 4 офис 45-Н часть помещения 39
Контактный телефон
+7 812 324-20-21 доб. 4021
Адрес электронной почты
ka.skvortsov@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скворцов Кирилл Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ka.skvortsov@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 324-20-21 доб. 4021
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д, этаж 4 офис 45-Н часть помещения 39
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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