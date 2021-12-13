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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию подвесных кран-балок в ангаре №5

    Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию подвесных кран-балок в ангаре №5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906512Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию подвесных кран-балок в ангаре №5МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110906512

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию подвесных кран-балок в ангаре №5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 11:53

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение___1578_2021_ТО_1_2_Кран_балка_Ангар_5.docx

    32110906512_2.pdf

    32110906512_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1149

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    PGPronin@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пронин Павел Не

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию подвесных кран-балок в ангаре №5

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906512Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию подвесных кран-балок в ангаре №5Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию подвесных кран-балок в ангаре №5

    Начальная цена

    1 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    28.22.18.390

    Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112638/name/61bb20216c0ca6.11433891

    16.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112640/name/61bb202966a469.89810992

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию подвесных кран-балок в ангаре №5"

    Кол-во:

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