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Номер извещения
АП010034
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans для объекта строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» СТНГ-2048 для нужд АО «СТНГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 11:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
--
Адрес электронной почты
k.popova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Ксения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans для объекта строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» СТНГ-2048 для нужд АО «СТНГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 12:00 GMT +309.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010034Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans для объекта строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» СТНГ-2048 для нужд АО «СТНГ»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010034Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans для объекта строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» СТНГ-2048 для нужд АО «СТНГ»Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010034Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans для объекта строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» СТНГ-2048 для нужд АО «СТНГ»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans для объекта строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» СТНГ-2048 для нужд АО «СТНГ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
30.20.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5000
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 16
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2000
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