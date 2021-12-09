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    Главная / Торги / Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans для объекта строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» СТНГ-2048 для нужд АО «СТНГ»

    Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans для объекта строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» СТНГ-2048 для нужд АО «СТНГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010035Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans для объекта строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» СТНГ-2048 для нужд АО «СТНГ»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010035

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans для объекта строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» СТНГ-2048 для нужд АО «СТНГ»

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 11:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_запроса_цен_с_ТЗ.doc

    Форма ТКП.xlsx

    Договор поставки с ОБС.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 2679

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans для объекта строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» СТНГ-2048 для нужд АО «СТНГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 12:00 GMT +309.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010035Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans для объекта строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» СТНГ-2048 для нужд АО «СТНГ»Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010035Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans для объекта строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» СТНГ-2048 для нужд АО «СТНГ»Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010035Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans для объекта строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» СТНГ-2048 для нужд АО «СТНГ»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей для сварочного оборудования CRC Evans для объекта строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» СТНГ-2048 для нужд АО «СТНГ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    30.20.31

    Средства транспортные, предназначенные для технического обслуживания или ремонта железнодорожных или трамвайных путей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр воздушный для внутреннего центратора - сварочная станция IWM 56 CPLG HALF QUICK CRC- EVANS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный для внутреннего центратора - сварочная станция IWM 56 CPLG HALF QUICK CRC- EVANS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "BRG BALL 394X 1.18X"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "BRG BALL 472X 1.260X"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "CLIP TYPE 21"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "RAP TYPE RVB"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "COVER SHAFT COIL SPRING 26MM X 100MM"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "COVER, PENDANT"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "NUT LHS 10х1.5 ММ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "LEVER ADJUST BLACK M6-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "SCREW BALL 10MM NOM DIA 6MM LEAD RH"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "MOTOR STEPPER NEMO 17 2.33VDC"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "MOTOR STEPPER NEMO 17 2.4V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "LINER WIRE TORCH"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "STEM, TORCH/WIRE FEEDER ADAPTER"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "FITTING LINER CLAMPING"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "NUT LINER CLAMPING"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "TIP P-625"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 19"

    "SPACER SHAFT NSK BALL SCREW"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "SPACER ACTUATOR SHAFT"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "BEARING MODIFIED FLANGE 20MM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "LINK ECCENTRIC LEVER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "GUARD STOP SWITCH"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "WHEEL CARRIAGE DRIVE LG DIA .893" (22.7 MM)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "HEATSINK ASSEMBLY STEPPER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "SWITCH PLATE ASSEMBLY"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "INSULATOR TORCH BODY"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "WHEEL IDLER ROLLER"

    Кол-во: 16

    "Позиция 29"

    "CABLE TRAVEL ADJUST POT P-600 PENDANT"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "CABLE POWER SWITCH BUG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "PCB ASSY P600 PENDANT"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "CABLE,TRAVEL MOTOR CONNECTOR TO TRAVEL MOTOR / КАБЕЛЬ, ПЕРЕДВИЖНОЙ ДВИГАТЕЛЬ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "PCB ASSEMBLY DIGITAL POWER SUPPLY INTERFACE"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "PCB ASSEMBLY BUG MAIN TO BOARD P-625"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "PCB ASSEMBLY BUG CORE CPU BOARD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "PCB ASSY AUTO DISTRIB BOARD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "CABLE PWR AND ENCODER P-625"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "RIGHT/LEFT HORIZONTAL OSCILLATOR ASSEMBLY"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "CABLE FRONIUS WIREFEED"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "CABLE CPU DISPLAY MODULE TO BUG"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "BALLNUT, SPLINE 8MM"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "GEARBOX,445:1 1A3491-3 / Редуктор,445:1 1A3491-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "FUSE 10AMP 3AG"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "O-RING 2-5/8 X 1/16 90D"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "O-RING 2-3/4" X 1/16" 70D"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "TIP P-625"

    Кол-во: 2000

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