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    Главная / Торги / Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений Обособленного подразделения г. Междуреченск ПАО "ЮК ГРЭС"

    Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений Обособленного подразделения г. Междуреченск ПАО "ЮК ГРЭС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911205Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений Обособленного подразделения г. Междуреченск ПАО "ЮК ГРЭС"КалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110911205

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/ЮКГРЭС/0219

    Наименование закупки

    Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений Обособленного подразделения г. Междуреченск ПАО "ЮК ГРЭС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 09:41

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол__783_2_3_Экспертиза_пром.безопасности_зданий_и_сооружений.pdf

    Перечень__внесенных_изменений_.doc

    Закупочная_документация.zip

    Перечень__внесенных_изменений_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-13

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    Olga.Slepukha@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Слепуха Ольга Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений Обособленного подразделения г. Междуреченск ПАО "ЮК ГРЭС"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202225.01.2022 12:0025.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911205Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений Обособленного подразделения г. Междуреченск ПАО "ЮК ГРЭС"Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений Обособленного подразделения г. Междуреченск ПАО "ЮК ГРЭС"

    Начальная цена

    2 374 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требований технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров , 33АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок оказания услуг: с 01.02.2022г. по 31.12.2022г.(согласно технических заданий). Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания обеими сторонами Акта приёма - сдачи оказанных услуг, выставления Исполнителю счет-фактуры
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.1

    Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1136484/name/61e8ce9a521674.53981512

    20.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений Обособленного подразделения г. Междуреченск ПАО "ЮК ГРЭС""

    Кол-во: 1.00000

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