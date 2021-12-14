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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110906440
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
Почтовый адрес
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
Контактный телефон
+7 831 469-49-42
Факс
+7 831 416-09-84
Адрес электронной почты
zakupki@oblgaz.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чиликова Маргарита Николаевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа
Начальная цена
44 894 951,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 870 622,96 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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