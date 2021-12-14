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    Главная / Торги / Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа

    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 07:0014.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906440Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПаНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110906440

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итогов.pdf

    Сметы_К_0_95_3_квартал_21.xlsx

    25___Документация.docx

    Извещение_КО.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,

    Почтовый адрес

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18

    Контактный телефон

    +7 831 469-49-42

    Факс

    +7 831 416-09-84

    Адрес электронной почты

    zakupki@oblgaz.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чиликова Маргарита Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 22:0017.12.2021 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906440Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПаНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа

    Начальная цена

    44 894 951,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 870 622,96 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    1 870 622,96

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114562/name/61bc8433248fd4.22388838

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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