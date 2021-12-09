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Номер извещения
АП010032
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в результате деятельности Заказчика, с ВЗиС при УКПГ-3 на 73 км и с ВЗиС-52 км Чаяндинского НГКМ, для нужд АО "СТНГ".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 11:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
--
Адрес электронной почты
ale.smirnova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Розе Алёна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в результате деятельности Заказчика, с ВЗиС при УКПГ-3 на 73 км и с ВЗиС-52 км Чаяндинского НГКМ, для нужд АО "СТНГ".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 12:00 GMT +309.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010032Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в результате деятельности Заказчика, с ВЗиС при УКПГ-3 на 73 км и с ВЗиС-52 км Чаяндинского НГКМ, для нужд АО "СТНГ".Москва
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 17:3023.12.2021 17:3023.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010032Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в результате деятельности Заказчика, с ВЗиС при УКПГ-3 на 73 км и с ВЗиС-52 км Чаяндинского НГКМ, для нужд АО "СТНГ".Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.12.202123.12.2021 17:3023.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010032Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в результате деятельности Заказчика, с ВЗиС при УКПГ-3 на 73 км и с ВЗиС-52 км Чаяндинского НГКМ, для нужд АО "СТНГ".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в результате деятельности Заказчика, с ВЗиС при УКПГ-3 на 73 км и с ВЗиС-52 км Чаяндинского НГКМ, для нужд АО "СТНГ".
Начальная цена
344 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
37.00.11
Документация лота
Кол-во: 41000
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