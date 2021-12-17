Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты смсп, на право заключения договора на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110906952 Уникальный номер закупки Номер закупки 21/ОПвИМЭ/0018 Наименование закупки Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты смсп, на право заключения договора на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Обособленное подразделение Общество с ограниченной ответственностью МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО в г.Ижевск

Все закупки и тендеры ОП ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО в г.Ижевск Юридический адрес 454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14 Почтовый адрес 426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6 Контактный телефон +7 3412 91-00-83 Факс +7 3412 91-09-15 Адрес электронной почты Burduli@izhstal.ru Ф.И.О. контактного лица Бурдули Елена Гурамиевна Место рассмотрения предложений Ижевск Закупки и тендеры Челябинская область Ключевые слова:

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