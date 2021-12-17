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    Главная / Торги / Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты смсп, на право заключения договора на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск

    Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты смсп, на право заключения договора на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906952Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению ЭПБ технических устройствИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110906952

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/ОПвИМЭ/0018

    Наименование закупки

    Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты смсп, на право заключения договора на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 12:49

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Справка__МТР_.docx

    ТЗ_на_ЭПБ_2022_г.docx

    Обоснование_ЭПБ.doc

    Проект_договора_ЭПБ_2022_.docx

    Приложение__к_договору_Система_контроля.doc

    Методика_ЭПБ__Ижевск.docx

    ЗД_ЗП_ЭПБ_2022_г._.docx

    Протокол_ЗК_32110906952_ЭПБ_Итоги.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Обособленное подразделение Общество с ограниченной ответственностью МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО в г.Ижевск
    Все закупки и тендеры ОП ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО в г.Ижевск

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-00-83

    Факс

    +7 3412 91-09-15

    Адрес электронной почты

    Burduli@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бурдули Елена Гурамиевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению ЭПБ технических устройств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202221.01.2022 12:0021.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906952Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению ЭПБ технических устройствИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению ЭПБ технических устройств

    Начальная цена

    882 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова д.6, пр. Дерябина, д.13.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта выполненных работ с обеих сторон

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.2

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1129352/name/61dbfe93dfd514.44382419

    10.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по ЭПБ технических устройств."

    Кол-во: 1.00000

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