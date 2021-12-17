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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110906952
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты смсп, на право заключения договора на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.12.2021 12:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-00-83
Факс
+7 3412 91-09-15
Адрес электронной почты
Burduli@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бурдули Елена Гурамиевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению ЭПБ технических устройств
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению ЭПБ технических устройств
Начальная цена
882 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова д.6, пр. Дерябина, д.13.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
71.20
71.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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