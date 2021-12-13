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    Главная / Торги / Поставка Тягача специального Tatra Phoenix T158 (или аналог) на объект строительства «Обустройство Ковыктинского ГКМ (Этап 6) УКПГ-3» в кол-ве 2 ед. для нужд АО «Ленгазспецстрой»

    Поставка Тягача специального Tatra Phoenix T158 (или аналог) на объект строительства «Обустройство Ковыктинского ГКМ (Этап 6) УКПГ-3» в кол-ве 2 ед. для нужд АО «Ленгазспецстрой»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010031Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Тягача специального Tatra Phoenix T158 (или аналог) на объект строительства «Обустройство Ковыктинского ГКМ (Этап 6) УКПГ-3» в кол-ве 2 ед. для нужд АО «Ленгазспецстрой»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010031

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Тягача специального Tatra Phoenix T158 (или аналог) на объект строительства «Обустройство Ковыктинского ГКМ (Этап 6) УКПГ-3» в кол-ве 2 ед. для нужд АО «Ленгазспецстрой»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД_21_01405.docx

    Образец_Брендирования.pdf

    Проект_договора.DOCX.docx

    ТЗ_на_оснащение_ТС_системами_мониторинга.zip

    ТЗ_тягач_Татра_1__.docx

    Форма_КП.xlsx

    АП010031_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-07-41 доб. 2861

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    medvedevko@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведев Константин Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Тягача специального Tatra Phoenix T158 (или аналог) на объект строительства «Обустройство Ковыктинского ГКМ (Этап 6) УКПГ-3» в кол-ве 2 ед. для нужд АО «Ленгазспецстрой»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010031Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Тягача специального Tatra Phoenix T158 (или аналог) на объект строительства «Обустройство Ковыктинского ГКМ (Этап 6) УКПГ-3» в кол-ве 2 ед. для нужд АО «Ленгазспецстрой»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 23:0016.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010031Подведение итогов не позднее Поставка Тягача специального Tatra Phoenix T158 (или аналог) на объект строительства «Обустройство Ковыктинского ГКМ (Этап 6) УКПГ-3» в кол-ве 2 ед. для нужд АО «Ленгазспецстрой»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010031Подведение итогов не позднее Поставка Тягача специального Tatra Phoenix T158 (или аналог) на объект строительства «Обустройство Ковыктинского ГКМ (Этап 6) УКПГ-3» в кол-ве 2 ед. для нужд АО «Ленгазспецстрой»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Тягача специального Tatra Phoenix T158 (или аналог) на объект строительства «Обустройство Ковыктинского ГКМ (Этап 6) УКПГ-3» в кол-ве 2 ед. для нужд АО «Ленгазспецстрой»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    H

    УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1128306/name/61cdb110c6c065.90380918

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка Тягача специального Tatra Phoenix T158 (или аналог) на объект строительства «Обустройство Ковыктинского ГКМ (Этап 6) УКПГ-3» в кол-ве 2 ед. для нужд АО «Ленгазспецстрой»"

    Кол-во: 2

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