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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для бульдозера Komatsu D375 для нужд АО «Якутскгеология».

    Поставка запасных частей для бульдозера Komatsu D375 для нужд АО «Якутскгеология».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 04:0014.12.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906420Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для бульдозера Komatsu D375-5EO677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом24, кабинет 203.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110906420

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для бульдозера Komatsu D375 для нужд АО «Якутскгеология».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 11:44

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__84.rtf

    ТЗ_Komatsu_D375.docx

    Проект_договора_Komatsu_D375.docx

    Закупочная_документация_ЗП_среди_СМСП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Юридический адрес

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Контактный телефон

    +7 4112 31-87-58 доб. 239

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    GuzMV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гузь Максим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом24, кабинет 203.

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для бульдозера Komatsu D375-5EO

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 08:3015.12.2021 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906420Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для бульдозера Komatsu D375-5EO677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом24, кабинет 203.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для бульдозера Komatsu D375-5EO

    Начальная цена

    400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и Спецификацией договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    677009, РФ, Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата поставляемого Товара по настоящему договору, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком надлежащим образом оформленных оригиналов счетов-фактур, товарных накладных, подтверждающих поставку Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Адрес местонахождения

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Классификатор ОКПД2

    28.92

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111924/name/61bad4a90662a7.57295395

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства"

    Кол-во: 169.00000

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