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Номер извещения
АП010030
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельствования работников ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» в г. Санкт-Петербург и в г. Тюмень (2 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 11:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Виленский, д. 14, литер А, офис 203
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Виленский, д. 14, литер А, офис 203
Контактный телефон
+7 812 449-79-50
Факс
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Адрес электронной почты
Metsoyan.MT@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мецоян Маргарита Тиграновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот 1 - Оказание услуг по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельс
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 1 - Оказание услуг по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельс
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ
Адрес местонахождения
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Виленский, д. 14, литер А, офис 203
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 2 - Оказание услуг по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельс
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 2 - Оказание услуг по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельс
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ
Адрес местонахождения
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Виленский, д. 14, литер А, офис 203
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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