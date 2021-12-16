Проведение периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельствования работников ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» в г. Санкт-Петербург и в г. Тюмень (2 лота)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП010030 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0087997-347-2021 Наименование закупки Проведение периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельствования работников ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» в г. Санкт-Петербург и в г. Тюмень (2 лота) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ Юридический адрес 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Виленский, д. 14, литер А, офис 203 Почтовый адрес 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Виленский, д. 14, литер А, офис 203 Контактный телефон +7 812 449-79-50 Факс {} Адрес электронной почты Metsoyan.MT@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Мецоян Маргарита Тиграновна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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