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    Главная / Торги / Проведение периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельствования работников ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» в г. Санкт-Петербург и в г. Тюмень (2 лота)

    Проведение периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельствования работников ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» в г. Санкт-Петербург и в г. Тюмень (2 лота)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010030Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1 - Оказание услуг по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельсСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010030

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0087997-347-2021

    Наименование закупки

    Проведение периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельствования работников ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» в г. Санкт-Петербург и в г. Тюмень (2 лота)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 11:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ

    Юридический адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Виленский, д. 14, литер А, офис 203

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Виленский, д. 14, литер А, офис 203

    Контактный телефон

    +7 812 449-79-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Metsoyan.MT@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мецоян Маргарита Тиграновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот 1 - Оказание услуг по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельс

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.01.202230.01.2022 14:0030.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010030Подведение итогов не позднее Лот 1 - Оказание услуг по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельсСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 1 - Оказание услуг по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельс

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ

    Адрес местонахождения

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Виленский, д. 14, литер А, офис 203

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот 1 - Оказание услуг по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельс"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Лот 2 - Оказание услуг по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельс

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.01.202230.01.2022 14:0030.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010030Подведение итогов не позднее Лот 2 - Оказание услуг по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельсСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 2 - Оказание услуг по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельс

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ

    Адрес местонахождения

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Виленский, д. 14, литер А, офис 203

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот 2 - Оказание услуг по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров с проведением психиатрического освидетельс"

    Кол-во: 0

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