Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – 1) г. Челябинск, ул. Линейная д.98; 2) Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Заводская, д.1/2 Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973) для нужд АО"СТНГ".

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП010026 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – 1) г. Челябинск, ул. Линейная д.98; 2) Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Заводская, д.1/2 Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973) для нужд АО"СТНГ". Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз

Все закупки и тендеры АОСТНГ Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134 Контактный телефон +7 495 741-48-17 доб. 1750 Факс -- Адрес электронной почты d.kolesnichenko@tps.stg.ru Ф.И.О. контактного лица Колесниченко Денис Иванович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru