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    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – 1) г. Челябинск, ул. Линейная д.98; 2) Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Заводская, д.1/2 Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973) для нужд АО"СТНГ".

    Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – 1) г. Челябинск, ул. Линейная д.98; 2) Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Заводская, д.1/2 Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973) для нужд АО"СТНГ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:3009.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010026Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – 1) г. Челябинск, ул. Линейная д.98; 2) Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Заводская, д.1/2 Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973) для нужд АО"СТНГ".Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010026

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – 1) г. Челябинск, ул. Линейная д.98; 2) Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Заводская, д.1/2 Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973) для нужд АО"СТНГ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 11:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_заявке_перебазировка_в_БОВИД.xlsx

    Документация.docx

    ТКП.xlsx

    ТЗ__Бор__Усть_Кут.pdf

    Договор.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1750

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.kolesnichenko@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесниченко Денис Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – 1) г. Челябинск, ул. Линейная д.98; 2) Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Заводская, д.1/2 Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973) для нужд АО"СТНГ".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 11:30 GMT +309.12.2021 11:3009.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010026Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – 1) г. Челябинск, ул. Линейная д.98; 2) Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Заводская, д.1/2 Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973) для нужд АО"СТНГ".Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 12:0020.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010026Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – 1) г. Челябинск, ул. Линейная д.98; 2) Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Заводская, д.1/2 Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973) для нужд АО"СТНГ".Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010026Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – 1) г. Челябинск, ул. Линейная д.98; 2) Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Заводская, д.1/2 Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973) для нужд АО"СТНГ".Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор – 1) г. Челябинск, ул. Линейная д.98; 2) Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Заводская, д.1/2 Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973) для нужд АО"СТНГ".

    Начальная цена

    23 760 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Самосвал,КАМАЗ 43118-50 (5363D3) (6х6) г/п 14 тн, X895363D3J0FU5062, 8230х2500х3510, 11 360 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Самосвал, КАМАЗ 43118 (4679K3), X894679K3J0GB8150, 9660х2500х3100, 10 925 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Самосвал, КАМАЗ 65222-53, XTC652225J1391337, 8470х2500х3390, 14 425 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Самосвал, КАМАЗ 65222-53 (6х6) г/п 19,5 тн, XTC652225J1390029, 8470х2500х3390, 14 425 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Самосвал, КАМАЗ 65222-53 (6х6) г/п 19,5 тн, XTC652225J1391249, 8470х2500х3390, 14 425 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Самосвал, КАМАЗ 43118-50 (5363D3) (6х6) г/п 14 тн, X895363D3J0FU5046, 8230х2500х3510, 11 360 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Самосвал, КАМАЗ 65222-53 (6х6) г/п 19,5 тн, XTC652225J1390119, 8470х2500х3390, 14 425 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Самосвал, КАМАЗ 65222-53 (6х6) г/п 19,5 тн, XTC652225J1393076, 8470х2500х3390, 14 425 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Полуприцепы, НЕФАЗ 9334-10, X1F9334P090012949, 12064х2550х3100, 6 600 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Полуприцепы, НЕФАЗ 9334-10, X1F9334P0D0016556, 12064х2550х3100, 6 600 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Полуприцепы, НЕФАЗ 9334-10, X1F9334P0D0016567, 12064х2550х3100, 6 600 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Прицеп роспуск, 904703, ХА 7404 27, XW2904703A0000868, 4070х2500х1740, 4 300 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Прицеп роспуск, 904702, X8990470260CH2030,4070х2500х1740, 4 300 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Автомобиль сартементовоз, КАМАЗ 43118-3027-50, XDF65910810003315, 10430х2500х3400, 11 960 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Трубоплетевоз, Урал 596012, XW2596012A0000845, 8050х2500х3630/3830, 10 655 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Трубоплетевоз, Урал 596012, X8959601270CH2191, 8050х2500х3630/3830, 10 655 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Тягач седельный, Урал 44202-0311-41, X1P442020C1384292, 7490х2500х2740, 8 490 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Тягач седельный, Урал 44202-0311-60 6х6, X1P442020D1388665, 7547х2500х2805, 8 540 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Тягач седельный, Урал 44202-0311-41 6х6, X1P44202091356205, 7490х2500х2740, 8 490 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Бортовые автомобили, Урал 4320-0911-40 с КМУ ИМ-150, X1P432000B1371469, 10000x2500x3480, 9 640 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Тягач седельный, Урал 44202-0311-41 6х6, X1P442020B1367997, 7490х2500х2740, 8 490 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Тягач седельный, Урал 44202-0311-60 6х6, X1P442020D1388666, 7547х2500х2805, 8 540 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Спецавтотранспорт, АСВ7722П2-40 (ПАРМ с КМУ - Fassi F95A.0.22) УРАЛ 4320-1951-60 (6х6), X897722G2J0GB0032, 9455x2500x3850, 21 150 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Автобус вахтовый, Урал NEXT 3255-5013-71, X1P325500H1411352, 10430х2500х3400, 11 960 кг."

    Кол-во: 1

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