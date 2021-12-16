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Номер извещения
32110906269
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ МОТОРНОГО ТОПЛИВА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 11:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Почтовый адрес
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Контактный телефон
+7 3452 28-91-78
Факс
--
Адрес электронной почты
GOZD@sever04.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самойлова Наталия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моторного топлива (Белоярский)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 06:59 GMT +316.12.2021 06:5916.12.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906269Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топлива (Белоярский)Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 07:0016.12.2021 07:0016.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110906269Дата и время вскрытия заявок Поставка моторного топлива (Белоярский)Тюмень
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 10:0021.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906269Подведение итогов не позднее Поставка моторного топлива (Белоярский)Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моторного топлива (Белоярский)
Начальная цена
619 008,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
19.20
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12000.00000
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