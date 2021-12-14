Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка товара (Мебель лабораторная)

    Поставка товара (Мебель лабораторная)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906292Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Мебель лабораторная)Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110906292

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (Мебель лабораторная)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 11:28

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Оферта_361.xlsx

    Техническое_предложение_361.xlsx

    Раздел_4_Проект_договора_361.doc

    Обоснование_НМЦ_361.xlsx

    Извещение_361.docx

    Документация_361.docx

    Итоговый_протокол_361.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-43 доб. 1181

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    avinokurova@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Винокурова Анна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (Мебель лабораторная)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 17:0028.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906292Подведение итогов не позднее Поставка товара (Мебель лабораторная)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (Мебель лабораторная)

    Начальная цена

    759 713,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    35 шт. , характеристики товара в соответствии с техническим заданием (раздел 5 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    До склада покупателя за счет поставщика (г. Н. Новгород, ул. Ларина, 20).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 Покупателем
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    31.09.11.140

    Мебель лабораторная для работы с радиоактивными веществами

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1124941/name/61cb0647347e85.26491917

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 35.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014534
    Оказание услуг по внедрению комплексной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры для внутренних нужд АО "СТНГ"
    Оказание услуг по внедрению комплексной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры для внутренних...
    595069
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    20 590 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО КБ УБРИР
    Запрос предложений № ГП202134
    2022/14 Тендер на выбор Подрядчика на поставку технического решения "Финансовая платформа Мосбиржа" ПАО КБ "УБРиР"
    2022/14 Тендер на выбор Подрядчика на поставку технического решения "Финансовая платформа...
    595062
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО НПЦАП
    Запрос (ценовых) котировок № 32211090794
    Эмаль ХВ-785
    Эмаль ХВ-785
    595047
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    50 175
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО МАШ
    Запрос предложений № 32211090652
    на право заключения договора на поставку дорожного противогололедного реагента для нужд АО «МАШ»
    на право заключения договора на поставку дорожного противогололедного реагента для нужд АО...
    595023
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    7 379 092
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Конкурентный отбор № 32211090813
    Страхование гражданской ответственности при выполнении комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее-ВДГО/ВКГО) для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»
    Страхование гражданской ответственности при выполнении комплекса работ по обеспечению...
    595052
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    168 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП202133
    Поставка фурнитуры для дверей и окон (30927)
    Поставка фурнитуры для дверей и окон (30927)
    595056
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Конкурентный отбор (КО) № ГП202132
    закупка электропривода
    закупка электропривода
    595064
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (КО)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП136960
    3208/22.12.21/КО/Э Поставка запасных частей КИП
    3208/22.12.21/КО/Э Поставка запасных частей КИП
    579922
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    4 707 350
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить