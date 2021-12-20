Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс в течении 15 календарных дней с даты подписания договора. Окончательный расчёт в течение 45 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ. Стоимость услуг включает в себя вознаграждение Подрядчика и оплату всех возможных работ.