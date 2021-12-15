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Номер извещения
32110906265
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка шкафа батарейного модульного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.12.2021 11:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
369001, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Космонавтов, 60А
Почтовый адрес
369001, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Космонавтов, 60А
Контактный телефон
+7 8782 27-24-27
Факс
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Адрес электронной почты
a.aysanov@mrgkchr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Айсанов Ахмед Юсуфович
Место рассмотрения предложений
Черкесск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шкафа батарейного
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шкафа батарейного
Начальная цена
699 996,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕРКЕССК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕРКЕССК
Адрес местонахождения
369001, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Космонавтов, 60А
26.20.1
26.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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