Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для центрального стерилизационного отделения для нужд филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России

    Поставка расходных материалов для центрального стерилизационного отделения для нужд филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906388Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для центрального стерилизационного отделения для нужд филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110906388

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    638/МЕД-21

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для центрального стерилизационного отделения для нужд филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 11:40

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    протокол__656_1_2021_МЕД_от_23.12.2021.pdf

    Форма__4.xls

    Техническое_задание___ред._от_16.12.2021.docx

    Документация_638_мед_смп___ред._от_16.12.docx

    Проект_договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабичева Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для центрального стерилизационного отделения для нужд филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906388Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для центрального стерилизационного отделения для нужд филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для центрального стерилизационного отделения для нужд филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России

    Начальная цена

    2 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120026/name/61c42ffb4fbeb1.92919592

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка расходных материалов для центрального стерилизационного отделения для нужд филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России"

    Кол-во: 1.00

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014534
    Оказание услуг по внедрению комплексной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры для внутренних нужд АО "СТНГ"
    Оказание услуг по внедрению комплексной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры для внутренних...
    595069
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    20 590 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО КБ УБРИР
    Запрос предложений № ГП202134
    2022/14 Тендер на выбор Подрядчика на поставку технического решения "Финансовая платформа Мосбиржа" ПАО КБ "УБРиР"
    2022/14 Тендер на выбор Подрядчика на поставку технического решения "Финансовая платформа...
    595062
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО НПЦАП
    Запрос (ценовых) котировок № 32211090794
    Эмаль ХВ-785
    Эмаль ХВ-785
    595047
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    50 175
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО МАШ
    Запрос предложений № 32211090652
    на право заключения договора на поставку дорожного противогололедного реагента для нужд АО «МАШ»
    на право заключения договора на поставку дорожного противогололедного реагента для нужд АО...
    595023
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    7 379 092
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Конкурентный отбор № 32211090813
    Страхование гражданской ответственности при выполнении комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее-ВДГО/ВКГО) для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»
    Страхование гражданской ответственности при выполнении комплекса работ по обеспечению...
    595052
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    168 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП202133
    Поставка фурнитуры для дверей и окон (30927)
    Поставка фурнитуры для дверей и окон (30927)
    595056
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Конкурентный отбор (КО) № ГП202132
    закупка электропривода
    закупка электропривода
    595064
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (КО)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП136960
    3208/22.12.21/КО/Э Поставка запасных частей КИП
    3208/22.12.21/КО/Э Поставка запасных частей КИП
    579922
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    4 707 350
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить