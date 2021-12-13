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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки фасонных изделий для нужд ООО "Горводоканал" в 2022 году (1 полугодие). ГВК-113

    Запрос котировок в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки фасонных изделий для нужд ООО "Горводоканал" в 2022 году (1 полугодие). ГВК-113

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906147Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасонных изделий 2022 (1 полугодие)ПензаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110906147

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки фасонных изделий для нужд ООО "Горводоканал" в 2022 году (1 полугодие). ГВК-113

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 11:10

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ГВК_113.rar

    Итоговый_протокол_113.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Юридический адрес

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Почтовый адрес

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Контактный телефон

    +7 8412 20-96-22

    Факс

    +7 8412 34-60-75

    Адрес электронной почты

    dlunin@gvkpenza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лунин Денис Львович

    Место рассмотрения предложений

    Пенза

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фасонных изделий 2022 (1 полугодие)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 23:5917.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906147Подведение итогов не позднее Поставка фасонных изделий 2022 (1 полугодие)Пенза

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фасонных изделий 2022 (1 полугодие)

    Начальная цена

    346 878,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Адрес местонахождения

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Классификатор ОКПД2

    22.21

    Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113471/name/61bc24e718bdc8.90281154

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    09.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    335 181
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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