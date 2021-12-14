Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме № 03-340-2021 по отбору организации для поставки проката стального

    Запрос предложений в электронной форме № 03-340-2021 по отбору организации для поставки проката стального

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 08:5914.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906138Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проката стальногоВоронежПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110906138

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03-340-2021

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме № 03-340-2021 по отбору организации для поставки проката стального

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 11:10

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_03_340_2021.pdf

    Итоговый_протокол_03_340_2021.docx

    Техническое_задание_03_340_2021.xlsx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме__03_340_2021.docx

    Договор_поставки_03_340_2021.docx

    Форма_коммерческого_предложения_03_340_2021.xlsx

    Форма__8_Описание_поставляемого_товара_03_340_2021.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_03_340_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 276-99-60

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    znatnyh@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Знатных Татьяна Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка проката стального

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 16:0015.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906138Подведение итогов не позднее Поставка проката стальногоВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка проката стального

    Начальная цена

    3 174 736,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    24.10

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111617/name/61b9f005024a45.94869520

    15.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111616/name/61b9efff4e9080.85126295

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Швеллер №10"

    Кол-во: 48

    "Позиция 2"

    "Круг d 16мм"

    Кол-во: 11.7

    "Позиция 3"

    "Полоса 40*4 мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 4"

    "Круг d 12 мм"

    Кол-во: 23.4

    "Позиция 5"

    "Уголок 45*45*4"

    Кол-во: 72

    "Позиция 6"

    "Арматура d 12 мм"

    Кол-во: 58.5

    "Позиция 7"

    "Уголок 40*40*4"

    Кол-во: 108

    "Позиция 8"

    "Круг d 8 мм"

    Кол-во: 48

    "Позиция 9"

    "Круг d 8 мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "Круг d 18 мм"

    Кол-во: 117

    "Позиция 11"

    "Трос DIN 3055 3мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 12"

    "Арматура d 8 мм"

    Кол-во: 48

    "Позиция 13"

    "Круг d 6,5 мм"

    Кол-во: 54

    "Позиция 14"

    "Круг d 8 мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 15"

    "Круг d 10 мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 16"

    "Круг d 16мм"

    Кол-во: 117

    "Позиция 17"

    "Лист 3 мм"

    Кол-во: 3.125

    "Позиция 18"

    "Полоса 40*4 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Сетка-рабица 1,5*10 м. яч. 50*50*1,6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Уголок 45*45*4"

    Кол-во: 156

    "Позиция 21"

    "Арматура d 8 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Арматура d 10 мм"

    Кол-во: 444.6

    "Позиция 23"

    "Арматура d 12 мм"

    Кол-во: 11.7

    "Позиция 24"

    "Арматура d 16 мм"

    Кол-во: 339.3

    "Позиция 25"

    "Арматура d 18 мм"

    Кол-во: 409.5

    "Позиция 26"

    "Арматура d 20 мм"

    Кол-во: 11.7

    "Позиция 27"

    "Круг d 6,5 мм"

    Кол-во: 528

    "Позиция 28"

    "Круг d 8 мм"

    Кол-во: 354

    "Позиция 29"

    "Круг d 10 мм"

    Кол-во: 144

    "Позиция 30"

    "Круг d 12 мм"

    Кол-во: 140.4

    "Позиция 31"

    "Круг d 16мм"

    Кол-во: 1462.5

    "Позиция 32"

    "Лист 4 мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 33"

    "Сайдинг желтый 260х4000"

    Кол-во: 217

    "Позиция 34"

    "Сайдинг красный 260х4000,"

    Кол-во: 74

    "Позиция 35"

    "Отлив полка 300 Желтая"

    Кол-во: 74

    "Позиция 36"

    "Полоса 40*4 мм"

    Кол-во: 1104

    "Позиция 37"

    "Полоса 50*5 мм"

    Кол-во: 42

    "Позиция 38"

    "Сетка-рабица 1,5*10 м. яч. 50*50*1,6"

    Кол-во: 550

    "Позиция 39"

    "Трос DIN 3055 3мм"

    Кол-во: 900

    "Позиция 40"

    "Труба стальная профильная 40*20*2,0"

    Кол-во: 24

    "Позиция 41"

    "Труба стальная профильная 60*40*2,0,"

    Кол-во: 60

    "Позиция 42"

    "Уголок 45*45*4"

    Кол-во: 744

    "Позиция 43"

    "Уголок 50*50*5"

    Кол-во: 384

    "Позиция 44"

    "Швеллер №10"

    Кол-во: 804

    "Позиция 45"

    "Арматура d 10 мм"

    Кол-во: 117

    "Позиция 46"

    "Арматура d 18 мм"

    Кол-во: 117

    "Позиция 47"

    "Круг d 6,5 мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 48"

    "Круг d 10 мм"

    Кол-во: 1128

    "Позиция 49"

    "Лист 1,2 мм"

    Кол-во: 3.125

    "Позиция 50"

    "Лист 2 мм"

    Кол-во: 6.25

    "Позиция 51"

    "Полоса 40*4 мм"

    Кол-во: 162

    "Позиция 52"

    "Полоса 50*5 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Сетка-рабица 1,5*10 м. яч. 50*50*1,6"

    Кол-во: 70

    "Позиция 54"

    "Труба стальная профильная 40*20*2,0"

    Кол-во: 234

    "Позиция 55"

    "Труба стальная профильная 60*40*2,0,"

    Кол-во: 156

    "Позиция 56"

    "Уголок 32*32*3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "Уголок 45*45*4"

    Кол-во: 312

    "Позиция 58"

    "Уголок 50*50*5"

    Кол-во: 60

    "Позиция 59"

    "Арматура d 8 мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 60"

    "Круг d 6,5 мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 61"

    "Сетка-рабица 1,5*10 м. яч. 50*50*1,6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Труба стальная профильная 60*40*2,0,"

    Кол-во: 18

    "Позиция 63"

    "Арматура d 6 мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 64"

    "Арматура d 8 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 65"

    "Арматура d 12 мм"

    Кол-во: 11.7

    "Позиция 66"

    "Круг d 6 мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 67"

    "Круг d 10 мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 68"

    "Арматура d 8 мм"

    Кол-во: 54

    "Позиция 69"

    "Арматура d 10 мм"

    Кол-во: 93.6

    "Позиция 70"

    "Арматура d 16 мм"

    Кол-во: 11.7

    "Позиция 71"

    "Арматура d 20 мм"

    Кол-во: 58.5

    "Позиция 72"

    "Круг d 6,5 мм"

    Кол-во: 54

    "Позиция 73"

    "Круг d 8 мм"

    Кол-во: 66

    "Позиция 74"

    "Круг d 10 мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 75"

    "Круг d 16мм"

    Кол-во: 58.5

    "Позиция 76"

    "Круг d 18 мм"

    Кол-во: 11.7

    "Позиция 77"

    "Круг d 30 мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 78"

    "Лист 4 мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 79"

    "Полоса 40*4 мм"

    Кол-во: 72

    "Позиция 80"

    "Сетка-рабица 1,5*10 м. яч. 50*50*1,6"

    Кол-во: 70

    "Позиция 81"

    "Трос DIN 3055 3мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 82"

    "Уголок 50*50*5"

    Кол-во: 24

    "Позиция 83"

    "Шестигранник 12 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Шестигранник 24 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 85"

    "Шестигранник 27 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "Шестигранник 32 мм"

    Кол-во: 6

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Подзембургаз
    Запрос предложений_делимый № ГП202111
    ЗП-075-2022 Металлопродукция на Юрубчено-Тохомское НГКМ
    ЗП-075-2022 Металлопродукция на Юрубчено-Тохомское НГКМ
    594986
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_делимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211061596
    КО №218/КО - Металлопрокат для нужд филиалов АО «Газэнергосервис» для нужд АО "Газэнергосервис" (22-ГЭС-МТР-0109)
    КО №218/КО - Металлопрокат для нужд филиалов АО «Газэнергосервис» для нужд АО...
    590709
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    6 643 310
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Газпромнефть Энергосистемы
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211058334
    Поставка проката из черных металлов (п. 129 ПЗ)
    Поставка проката из черных металлов (п. 129 ПЗ)
    590214
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    3 454 637
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Маркетинговые исследования № 32211086121
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 034/01.22/МИ по отбору организации для поставки проката стального
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 034/01.22/МИ по отбору организации...
    594449
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    1 034 420
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Маркетинговые исследования № 32211086060
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 027/01.22/МИ по отбору организации для поставки деталей соединительных
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 027/01.22/МИ по отбору организации...
    594443
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    1 700 506
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211085416
    КО №1176/КО - Котельное оборудование и его части 285/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    КО №1176/КО - Котельное оборудование и его части 285/78/2022/В для нужд Общество с...
    594331
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 395 704
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211055033
    КО №208/КО - Труба для нужд АО "Газэнергосервис" (22-ГЭС-МТР-0105)
    КО №208/КО - Труба для нужд АО "Газэнергосервис" (22-ГЭС-МТР-0105)
    589639
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 578 733
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211051344
    КО №202/КО - Поковки из алюминия для нужд АО "Газэнергосервис" (22-ГЭС-МТР-0116)
    КО №202/КО - Поковки из алюминия для нужд АО "Газэнергосервис" (22-ГЭС-МТР-0116)
    589086
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 243 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить