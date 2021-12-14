www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110906138
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме № 03-340-2021 по отбору организации для поставки проката стального
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.12.2021 11:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
Контактный телефон
+7 473 276-99-60
Факс
--
Адрес электронной почты
znatnyh@gazpromvrn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Знатных Татьяна Борисовна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка проката стального
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка проката стального
Начальная цена
3 174 736,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
24.10
24.10
Документация лота
Кол-во: 48
Кол-во: 11.7
Кол-во: 24
Кол-во: 23.4
Кол-во: 72
Кол-во: 58.5
Кол-во: 108
Кол-во: 48
Кол-во: 60
Кол-во: 117
Кол-во: 300
Кол-во: 48
Кол-во: 54
Кол-во: 24
Кол-во: 300
Кол-во: 117
Кол-во: 3.125
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 156
Кол-во: 30
Кол-во: 444.6
Кол-во: 11.7
Кол-во: 339.3
Кол-во: 409.5
Кол-во: 11.7
Кол-во: 528
Кол-во: 354
Кол-во: 144
Кол-во: 140.4
Кол-во: 1462.5
Кол-во: 9
Кол-во: 217
Кол-во: 74
Кол-во: 74
Кол-во: 1104
Кол-во: 42
Кол-во: 550
Кол-во: 900
Кол-во: 24
Кол-во: 60
Кол-во: 744
Кол-во: 384
Кол-во: 804
Кол-во: 117
Кол-во: 117
Кол-во: 300
Кол-во: 1128
Кол-во: 3.125
Кол-во: 6.25
Кол-во: 162
Кол-во: 6
Кол-во: 70
Кол-во: 234
Кол-во: 156
Кол-во: 6
Кол-во: 312
Кол-во: 60
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 20
Кол-во: 18
Кол-во: 24
Кол-во: 30
Кол-во: 11.7
Кол-во: 24
Кол-во: 60
Кол-во: 54
Кол-во: 93.6
Кол-во: 11.7
Кол-во: 58.5
Кол-во: 54
Кол-во: 66
Кол-во: 12
Кол-во: 58.5
Кол-во: 11.7
Кол-во: 12
Кол-во: 9
Кол-во: 72
Кол-во: 70
Кол-во: 300
Кол-во: 24
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.