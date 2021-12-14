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    Главная / Торги / Открытые маркетинговых исследований в электронной форме 03-337-2021 по отбору организации для поставки масла для инструмента

    Открытые маркетинговых исследований в электронной форме 03-337-2021 по отбору организации для поставки масла для инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 08:5914.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906436Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масла для инструментаВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110906436

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03-337-2021

    Наименование закупки

    Открытые маркетинговых исследований в электронной форме 03-337-2021 по отбору организации для поставки масла для инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_03_337_2021.docx

    Итоговый_протокол_03_337_2021.pdf

    Приложение__1_к_Документации_о_маркетинговых_исследованиях___Проект_договора_МИ.docx

    Документация_о_маркетинговых_исследованиях_03_337_2021.docx

    Извещение_МИ_03_337_2021.docx

    Коммерческое_предложение__Приложение_1_к_письму_о_подаче_заявки__МИ_03_337_2021.xlsx

    Приложение__3_к_Документации_о_маркетинговых_исследованиях___Методика_анализа_и.docx

    Техническое_предложение__Приложение_2_к_письму_о_подаче_заявки__МИ_03_337_2021.docx

    Приложение__2_к_Документации_о_маркетинговых_исследованиях___Техническая_часть_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 250-26-70

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    stepin@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стёпин Константин Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масла для инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 17:0015.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906436Подведение итогов не позднее Поставка масла для инструментаВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масла для инструмента

    Начальная цена

    408 528,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111118/name/61b9b062cbaf79.45285948

    15.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111120/name/61b9b0691ed932.13143314

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло для 2-тактных двигателей минеральное JASO FB 1 л Champion 952831"

    Кол-во: 427

    "Позиция 2"

    "Масло 4-х тактное SAE 30, 1 л OREGON 60325R"

    Кол-во: 67

    "Позиция 3"

    "Масло для смазки пильных цепей и шин (1 л) Champion 952824"

    Кол-во: 107

    "Позиция 4"

    "Масло для смазки пильных цепей и шин (1 л) Champion 952824"

    Кол-во: 241

    "Позиция 5"

    "Масло для смазки пильных цепей и шин (1 л) Champion 952824"

    Кол-во: 60

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