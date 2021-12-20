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Номер извещения
ГП112634
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Механическая обработка заготовок с наплавкой контактных частей медью из материала Заказчика согласно технического задания и требований чертежа.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 11:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 126 47-06093 доб. 128
Факс
Адрес электронной почты
Yuliya.Lenshina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Леншина Юлия Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Механическая обработка заготовок с наплавкой контактных частей медью из материала Заказчика согласно технического задания и требований чертежа.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 14:00 GMT +320.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112634Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка заготовок с наплавкой контактных частей медью из материала Заказчика согласно технического задания и требований чертежа.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2021 14:0020.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112634Дата и время вскрытия заявок Механическая обработка заготовок с наплавкой контактных частей медью из материала Заказчика согласно технического задания и требований чертежа.Колпино
Подведение итогов не позднее
20.01.2022 17:3020.01.2022 17:3020.01.2022 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112634Подведение итогов не позднее Механическая обработка заготовок с наплавкой контактных частей медью из материала Заказчика согласно технического задания и требований чертежа.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Механическая обработка заготовок с наплавкой контактных частей медью из материала Заказчика согласно технического задания и требований чертежа.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на территории подрядной организацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.62
Документация лота
Кол-во: 3
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