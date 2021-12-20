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    Главная / Торги / Механическая обработка заготовок с наплавкой контактных частей медью из материала Заказчика согласно технического задания и требований чертежа.

    Механическая обработка заготовок с наплавкой контактных частей медью из материала Заказчика согласно технического задания и требований чертежа.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112634Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка заготовок с наплавкой контактных частей медью из материала Заказчика согласно технического задания и требований чертежа.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112634

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Механическая обработка заготовок с наплавкой контактных частей медью из материала Заказчика согласно технического задания и требований чертежа.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 11:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_мех.обр.корпусов_держателя_электродов.pdf

    9826.00.32.715raz_.PDF

    Извещение.docx

    Приложение__1_Заявка.docx

    Договор__подряд__Общество___Заказчик__ОВК_.docx

    Приложение__2_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    ГП112634_second_parts_protocol__1_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 128

    Факс

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Lenshina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Леншина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Механическая обработка заготовок с наплавкой контактных частей медью из материала Заказчика согласно технического задания и требований чертежа.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 14:00 GMT +320.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112634Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка заготовок с наплавкой контактных частей медью из материала Заказчика согласно технического задания и требований чертежа.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 14:0020.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112634Дата и время вскрытия заявок Механическая обработка заготовок с наплавкой контактных частей медью из материала Заказчика согласно технического задания и требований чертежа.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2022 17:3020.01.2022 17:3020.01.2022 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112634Подведение итогов не позднее Механическая обработка заготовок с наплавкой контактных частей медью из материала Заказчика согласно технического задания и требований чертежа.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202220.01.2022 17:3020.01.2022 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112634Подведение итогов не позднее Механическая обработка заготовок с наплавкой контактных частей медью из материала Заказчика согласно технического задания и требований чертежа.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Механическая обработка заготовок с наплавкой контактных частей медью из материала Заказчика согласно технического задания и требований чертежа.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на территории подрядной организацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.62

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120445/name/61c467e49f9179.26785831

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корпус держателя электродов ДСП-12 черт. 9826.00.32.715 (1. Мех.обработка контура и места пд наплавку; 2. Наплавка медью по ГОСТ 859-2001; 3. Мех. обработка наплавки в размер чертежа)"

    Кол-во: 3

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