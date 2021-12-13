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Номер извещения
ГП112641
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка технических газов (годовая потребность)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 11:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+7 495 787-58-58 доб. 1444
Факс
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Адрес электронной почты
S.Kochnev@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кочнев Станислав Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка технических газов (годовая потребность)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 12:00 GMT +313.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112641Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технических газов (годовая потребность)Москва
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112641Дата и время вскрытия заявок Поставка технических газов (годовая потребность)Москва
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112641Подведение итогов не позднее Поставка технических газов (годовая потребность)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов (годовая потребность)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP (Объект Заказчика): Россия, 353535, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна ул. Таманская д.8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкcкий район, п. Волна, Таманская, 8
25.29.11
20.11.11.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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