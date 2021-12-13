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    Главная / Торги / Поставка технических газов (годовая потребность)

    Поставка технических газов (годовая потребность)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112641Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технических газов (годовая потребность)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112641

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    24768

    Наименование закупки

    Поставка технических газов (годовая потребность)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 11:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аккредитация.rar

    Выписка_из_протокола___37_МЗК_от_11.10.2021_вопрос_3.pdf

    Договор_рамочный_по_спецификациям.docx

    Потребность_в_технических_газах_на_2022_год.xlsx

    Приложение__доставка__приемка_и_гарантия_ОБЩИЕ_.docx

    Приложение_БГ.docx

    форма_ТКП_ТНГ.xls

    Реквизиты_Таманьнефтегаз.doc

    Схема_проезда_на_склад_16Га.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +7 495 787-58-58 доб. 1444

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    S.Kochnev@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочнев Станислав Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка технических газов (годовая потребность)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 12:00 GMT +313.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112641Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технических газов (годовая потребность)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112641Дата и время вскрытия заявок Поставка технических газов (годовая потребность)Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112641Подведение итогов не позднее Поставка технических газов (годовая потребность)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112641Подведение итогов не позднее Поставка технических газов (годовая потребность)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов (годовая потребность)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP (Объект Заказчика): Россия, 353535, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна ул. Таманская д.8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкcкий район, п. Волна, Таманская, 8

    Классификатор ОКПД2

    25.29.11

    Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования

    20.11.11.130

    Газы инертные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка технических газов (годовая потребность)"

    Кол-во:

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